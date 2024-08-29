غانم المري لـ « البيان»: بناء قاعدة صلبة يضمن التفوق في المستقبل

طرح غانم المري نادي الشباب السابق، فكرة مشروع طموح للنهوض بكرة القدم في الدولة، واللحاق بما فاتنا مقارنة بالعديد من الدول الآسيوية الأخرى، ومنها اليابان وقطر، مشيراً إلى أننا وصلنا إلى نهائيات كأس العالم عام 1990، قبل أن تصل اليابان للمونديال عام 1998، وتنافسنا بقوة في نهائي كأس آسيا عام 1996، بينما قطر وصلت للنهائي وفازت به عامي 2019 و2023، وحدد قيمة تقديرية لتنفيذ المشروع بحوالي 3 ملايين درهم سنوياً.

وأوضح أنه فكر في المشروع، بعد النظر إلى الدروس القاسية من التجارب السابقة، عندما قامت إدارات سابقة لاتحاد الكرة الإماراتي، ومنذ سنوات كثيرة بجلب عدد كبير من المديرين الفنيين الأجانب للإشراف على قطاع منتخبات الناشئين دون النظر إلى النتائج المحققة، وقال:

((نرى اليوم، نتائج عملهم، في المنتخب الأول، ولا نود أن نقع في الأخطاء السابقة نفسها، والتحول لم يحدث بمحض الصدفة في كل من اليابان وقطر، بل كان ثمرة عمل علمي مدروس، واستثمار مكثف في اللاعبين الناشئين، بعدما أدركنا أهمية بناء قاعدة صلبة تضمن التفوق في المستقبل، واتباع أساليب تدريبية متطورة ومتجددة)).

رؤية التفوق

قال المري: ((إذا كنا نسعى لتطوير كرة القدم في الإمارات والوصول إلى المستويات المتقدمة، فإن علينا أن نتبع النهج نفسه الذي اتبعته اليابان كمثال للتطوير، ولدي خطة واضحة لتطوير اللاعبين وتنفيذ هذا العمل الطموح، ونحن بحاجة إلى بناء جيل من اللاعبين المؤهلين بشكل كامل لمنافسة أفضل الفرق في العالم، ويجب علينا تصحيح المفاهيم، والقاعدة ليست مجرد أرقام، وهنا يكمن التحدي، مع ضرورة العمل على الجانب النفسي، وما يتحلى به اللاعب العربي من روح قتالية عالية)).

وأوضح: ((القاعدة ليست مجرد جلب اللاعبين الصغار وتدريبهم، بل تتطلب تأسيسهم على أسس قوية تضمن قدرتهم على مجاراة اللاعبين الدوليين في المستقبل، والفجوة الحالية بيننا وبين اللاعبين الدوليين واضحة، ففي الوقت الذي يجري فيه اللاعبون الذين تم تأسيسهم بشكل صحيح، 12 كيلومتراً أو أكثر في المباراة، نجد أن لاعبينا يجتهدون للوصول إلى 8 كيلومترات فقط.

وهذا معدل غير جيد، ولا يصل إلى ما يصل إليه اللاعب في أوروبا في عمر 16 سنة، والقادر على الجري حوالي 10 كيلومترات، ونحن بحاجة لسد هذه الفجوة، وضمان أن يكون لاعبونا في مستوى التحدي)).

أهداف المشروع

تحدث غانم المري، عن كيفية تحقيق أهداف المشروع، بقوله: ((يتطلب الوصول إلى الهدف المنشود، تطبيق نفس الاستراتيجيات التي تعتمدها الدول العظمى في كرة، ونحن نمتلك القدرات لتحقيق ذلك، ونعرف الطريقة التي يعملون بها، ويتطلب الأمر إجراء تغيير جذري في طريقة العمل الفني مع منتخبات الناشئين داخل اتحاد الكرة، وإعادة النظر جذرياً في كيفية اختيار لاعبي المنتخبات، ليتم الاختيار وفقاً لمعايير محددة)).

وتابع: ((لابد أيضاً، من تطوير المهارات الفنية، التكتيكية، الفسيولوجية، النفسية، والثقافية للاعبين بين 14 و16 سنة، لأن العمل في المراحل السنية قبل سن 14 عاماً، يتم خلاله التركيز على الأساسيات والفنيات، ولابد من توفير فرص تدريب متقدمة لهؤلاء اللاعبين لضمان تميزهم على الصعيدين المحلي والدولي، وإعداد منتخب تحت 14 سنة للمشاركة في تصفيات كأس العالم تحت 17 سنة.

ولكن لن يتحقق النجاح دون وجود خطة تنفيذية محكمة تشمل، الاستفادة من البنية التحتية الرائعة التي نملكها وتمكننا من بناء قاعدة قوية لتطوير المواهب، وتنوع وفرة اللاعبين من خلال الاستفادة من اللاعبين المميزين من المواطنين والمقيمين والوافدين، لزيادة التنافسية ورفع مستوى الأداء)).

وأكمل قائلاً: ((كما نحتاج إلى تعيين مدربين مؤهلين، واقتراح بأن يتم تعيين 8 مدربين مؤهلين لقيادة منتخبات الفئات العمرية وضمان تطوير المهارات بالشكل الأمثل، دون النظر أو تحديد جنسيات هؤلاء المدربين، والمهم الكفاءة، وتوزيع التدريبات إقليمياً، ليتم التدريب على 5 مناطق رئيسية في الإمارات لضمان شمولية التطوير والوصول إلى جميع اللاعبين، وتقديم برامج تدريبية مكثفة للاعبين لضمان استعدادهم الكامل للمنافسة على أعلى المستويات)).

المعايير والتكلفة

أشار المري، إلى أن معايير النجاح يمكن معرفتها من خلال تحقيق نتائج إيجابية في المسابقات الدولية لفئات الأعمار المشاركة، وإلى أن تكلفة المشروع التقديرية حوالي 3 ملايين درهم سنوياً، ويشمل ذلك رواتب المدربين، وتكاليف المعسكرات الخارجية، وتوفير المعدات والملابس التدريبية، وأوضح أن تفاصيل المشروع والتكاليف، قابلة للتعديل وفقاً لمتطلبات وموارد اتحاد كرة القدم، وتعهد بنجاح هذا المشروع من خلال الجهود المبذولة والنتائج الجيدة التي سيحققها، وأكد على استمرار دعمه وتفانيه في تحقيق أهدافه، وأكد أن المشروع يمكن تنفيذه على صعيد الأندية أيضاً، وستكون الميزانية أقل.