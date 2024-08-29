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خورفكان والوحدة.. موقعة ساخنة

8/29/2024 7:17:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يستقبل خورفكان ضيفه الوحدة في مباراة مرتقبة، تقام بملعب صقر بن محمد القاسمي عند الخامسة و55 دقيقة، ضمن مواجهات الأسبوع الثاني لدوري أدنوك للمحترفين، ورفع لاعبو الفريقين شعار الفوز.ويسعى لاعبو خورفكان لمصالحة أنصارهم، وتعديل الصورة الباهتة التي ظهر بها الفريق عقب الخسارة الكبيرة أمام العين بنتيجة 5-1.

ويحاول دانيال ايسايلا مدرب النسور، قيادة فريقه للإبقاء على النقاط الثلاث بملعب صقر القاسمي بخورفكان، على الرغم من صعوبة المهمة أمام الوحدة، القادم إلى خورفكان بنشوة فوزه الأول على عجمان بهدف ((عكسي)).

ويسعى لتحقيق الانتصار الثاني على التوالي، ليصل إلى النقطة السادسة، وقام الجهاز الفني لفريق خورفكان، بوضع الخطة المناسبة لخوض لقاء اليوم، والذي يتوقع أن يحضره أعداد كبيرة من جمهور الفريقين، ويقبع خورفكان في المراكز الأخيرة دون رصيد من النقاط، لذلك تبدو الضغوط كبيرة على اللاعبين في تجاوز كبوة البداية.

وقال دانيال إيسايلا مدرب خورفكان، إن فريقه يعود لملعبه، في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، بعد أداء ونتيجة سيئة في المباراة الماضية أمام العين.وأضاف: ((حللنا تفاصيل مباراتنا الماضية، ومناقشتها مع اللاعبين جميعاً، ونأمل أن تكون لدينا ردة الفعل الإيجابية اللازمة)).

من جانبه، قال روني ديلا مدرب الوحدة، إن فريقه يتطلع لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في المنافسة، والوصول إلى النقطة السادسة عبر مباراة اليوم، ذاكراً أن ذلك سيكون جيداً، خاصة أن الفريق لم يحقق فوزين متتاليين مع بداية البطولة في المواسم الستة الماضية.

وأضاف: في مباراتنا الأولى أمام عجمان، حققنا الفوز، لكننا لم نقدم مستوى جيداً، مقارنة بفترة الإعداد التي بذلنا فيها جهداً كبيراً، وظهرنا بشكل جيد خلال المباريات التحضيرية، لذلك عندما نواجه خورفكان، يجب أن نقدم أفضل المستويات.

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