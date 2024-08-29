عجمان وشباب الأهلي.. أوراق مكشوفة

يستقبل فريق عجمان، في الثامنة والنصف من مساء اليوم، ضيفه شباب الأهلي، في ختام الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة تبدو فيها الأوراق مكشوفة لمدربي ولاعبي الفريقين، من واقع مواجهتهما السابقة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكسبها شباب الأهلي في ملعبه 2-0.

ويدخل أصحاب الأرض المباراة دون رصيد، بعد خسارة الجولة الأولى خارج ملعبهم من الوحدة، بهدف من نيران صديقة في آخر الدقائق، وركز المدير الفني للفريق البرتقالي، غوران، على معالجة الأخطاء التي حدثت في الوحدة، زيادة على دراسة المنافس من خلال مواجهة الفريقين السابقة، ومواجهة شباب الأهلي الأولى في الدوري أمام البطائح.

ويشعر المدرب غوران بجاهزية فريقه من الناحية الفنية، وفقاً للتدريبات الخمسة التي أجراها للمباراة، ويحاول تحقيق نتيجة إيجابية رغم الأفضلية التاريخية على الورق للمنافس شباب الأهلي، بفوزه في 18 مواجهة من 24 مباراة في عصر الاحتراف، مقابل الخسارة مرة واحدة، والتعادل في 5 مناسبات.

وأوضح المدرب غوران في تعليقه على المباراة قائلاً: حظينا بـ 5 أيام للتدريبات قبل المباراة، التي تعتبر مهمة وقوية في نفس الوقت، أمام منافس قوي، جميع لاعبينا جاهزون، تحضيرنا كان جيداً، ودافعنا كبير، ونحن نلعب على ملعبنا، بدعم معنوي من جمهور عجمان، استفدنا كثيراً من المباراة الأولى، وسنحاول تطوير مستوى الفريق، وتصحيح الأخطاء، خاصة التي حدثت في الشوط الثاني.

وأضاف: بشكل عام، نواجه منافساً قوياً، ومن خلال مباراته الأولى لاحظنا استحواذه على الكرة في مباراة البطائح، وسنحاول العمل على تحقيق نتيجة إيجابية، ووضع التكتيك المناسب، الذي يساعد عجمان لتحقيق نتيجة إيجابية.

تاريخ

ويجمع بين الفريقين تاريخ كبير من المواجهات في دوري المحترفين، ولم يخسر خلاله ((الفرسان)) سوى مرة واحدة فقط، مقابل الفوز على عجمان في 18 مباراة، وتعادل الفريقان في 5 مواجهات، وأكد باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، على جاهزية ((الفرسان)) لمواجهة عجمان للمرة الثانية هذا الموسم، بعدما سبق وفاز شباب الأهلي بهدفين نظيفين في مباراتهما يوم 18 أغسطس الجاري.

ضمن ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مطالباً لاعبيه بالتركيز من أجل تحقيق النتيجة المطلوبة، وقال: ((نلتقي ذات المنافس للمرة الثانية في توقيت خطير، وأتوقع أن نواجه صعوبات، كما حدث في المباراة الأولى، لكننا جاهزون بالقدر الكافي، ولدينا الحافز لمواصلة رحلة الانتصارات)).

وأضاف: ((نسعى دائماً لنكون الفريق الأوفر سيطرة والأكثر صناعة للفرص، من أجل تسجيل الأهداف، مع الحفاظ على الحالة الذهنية التي أظهرناها، والروح القتالية، وروح العائلة والفريق الواحد، والفاعلية، لتكون لنا الأولوية لكسب المباراة، ولدينا غيابات، تتمثل في الحارس ماجد ناصر، الذي يواصل رحلة العلاج من إصابة استمرت لفترة طويلة، كما يتعافى كارتابيا ليكون جاهزاً للمشاركة في وقت قريب)).

بينما ذكر يوري سيزار لاعب شباب الأهلي، أن التحضيرات لمواجهة عجمان، سارت بشكل جيد، وأن جميع اللاعبين يحرصون على أداء التدريبات، وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، من أجل حجز مكان أساسي في التشكيلة، وأكد أنهم يبذلون كل الجهد الممكن في المباريات، ويسعون دائماً لاستغلال الفرص المتاحة لتسجيل الأهداف، متمنياً أن يتمكن مع زملائه اللاعبين من تحقيق النتائج المنتظرة.

وأكد مهاجم عجمان وهدافه وليد أزارو، جاهزية فريقه لمواجهة شباب الأهلي، وطموحهم في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى على ملعبهم، وقال أزارو: كل اللاعبين يعرفون المطلوب منهم، ونتأمل جميعاً في نقديم مباراة جيداً على ملعبنا، خرجنا بإيجابيات كثيرة في المباراتين السابقتين في كأس المصرف وفي الجولة الأولى للدوري، سنحاول التعامل مع نقاط القوة والضعف.

وفقاً لما خرجنا به من مباراتنا السابقة في كأس المحترفين، قبل أقل من أسبوعين.وتحدث أزارو عن الانسجام مع اللاعبين الجدد، مشيراً إلى أن التفاهم يتطور بطبيعة الحال من مباراة إلى أخرى، والمستوى العام في أول مباراتين من الموسم، يدعو للتفاؤل من جميع اللاعبين.