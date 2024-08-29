البطائح والعين.. آمال ومعنويات

يحلّ فريق العين ضيفاً ثقيلاً على البطائح، في الساعة 17:55 من مساء اليوم، في استاد خالد بن محمد، لحساب الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين. وتختلف طموحات الفريقين في البطولة، حيث يأمل ((الراقي)) في حصد نتيجة إيجابية، بعد خسارته في الجولة الافتتاحية من شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف، رغم الأداء المميز الذي قدمه أمام ((الفرسان)).

ويدرك أصحاب الأرض صعوبة المهمة أمام بطل آسيا، الذي استهل مشواره في البطولة بفوز عريض بخماسية على حساب خورفكان، ويسعى ((الزعيم)) للعودة بنقاط الفوز الثلاث، لاستكمال انطلاقته القوية في المسابقة.

والتقى الفريقان في 4 مواجهات سابقة، حقق العين الفوز في المواجهات الثلاث الأولى، بينما خسر المواجهة الأخيرة في ختام الموسم الماضي، وشهدت مواجهات الفريقين الأربع، تسجيل 18 هدفاً، بواقع 7 للبطائح، و11 للعين، وبمعدّل 4.5 أهداف لكل مباراة.

ويستعيد البطائح جهود الثلاثي محمد جمعة ((بيليه)) وعبد العزيز هيكل وعزيز جانييف، بعد غيابهم عن المواجهة أمام فريقهم السابق في الجولة الأولى، ويسعى الجهاز الفني، بقيادة المدرب الكرواتي غوران توميتش، إلى تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أن المباراة هي الأولى للفريق على ملعبه هذا الموسم.

بدوره، يدخل العين مباراة الليلة بمعنويات عالية، بعد فوزه الكبير بخمسة أهداف مقابل هدف على خورفكان في افتتاحية الدوري، وكان الفريق تابع تحضيراته الميدانية، تحت قيادة مدربه كريسبو، الذي عمد إلى إخضاع اللاعبين إلى تمارين واختبارات متنوعة، حرص خلالها على تصحيح الأخطاء، ومعالجة السلبيات، والتأكد من جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً، قبل أن يضع لمساته الأخيرة على خطة وتشكيلة المباراة.