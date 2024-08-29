صلاح «يستمتع» بالعام الأخير مع ليفربول

أكد الهداف المصري محمد صلاح أنه لا يفكر بمستقبله، ويريد الاستمتاع بالعام الأخير من عقده الحالي مع ليفربول الإنجليزي، وقال: ((بعدها سنرى)). وكتب الدولي المصري التاريخ مع ليفربول وحجز لنفسه مكاناً بين عمالقة الإنجليزي بتسجيله 213 هدفاً منذ انضمامه إلى الفريق في 2017. ومع تبقي أقل من عام في عقده مع ليفربول، قال هداف الدوري الإنجليزي ثلاث مرات إنه لا يركز على مستقبله بعد هذا الموسم. وأضاف في مقابلة مع ((سكاي سبورتس)):

((قبل بداية الموسم، كنت أقول في نفسي يتبقى لي عام واحد، دعونا نستمتع به وألا نفكر في العقد)). وأكمل: ((لا أريد التفكير بالعام المقبل أو المستقبل، أريد فقط الاستمتاع بعامي الأخير وبعدها سنرى. الأمر الأكثر أهمية أن تكون ممتناً لوجودك هنا)). وارتبط اسم المصري باستمرار بانتقال مربح إلى الدوري السعودي للمحترفين، علماً أن ليفربول كان قد رفض قبل عام عرضاً بقيمة 150 مليون جنيه استرليني (198 مليون دولار) من نادي الاتحاد السعودي للحصول على خدماته وفقاً للتقارير.