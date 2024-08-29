صلاح «يستمتع» بالعام الأخير مع ليفربول

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الهداف المصري محمد صلاح أنه لا يفكر بمستقبله، ويريد الاستمتاع بالعام الأخير من عقده الحالي مع ليفربول الإنجليزي، وقال: ((بعدها سنرى)). وكتب الدولي المصري التاريخ مع ليفربول وحجز لنفسه مكاناً بين عمالقة الدوري الإنجليزي بتسجيله 213 هدفاً منذ انضمامه إلى الفريق في 2017. ومع تبقي أقل من عام في عقده مع ليفربول، قال هداف الدوري الإنجليزي ثلاث مرات إنه لا يركز على مستقبله بعد هذا الموسم. وأضاف في مقابلة مع ((سكاي سبورتس)):
((قبل بداية الموسم، كنت أقول في نفسي يتبقى لي عام واحد، دعونا نستمتع به وألا نفكر في العقد)). وأكمل: ((لا أريد التفكير بالعام المقبل أو المستقبل، أريد فقط الاستمتاع بعامي الأخير وبعدها سنرى. الأمر الأكثر أهمية أن تكون ممتناً لوجودك هنا)). وارتبط اسم المصري باستمرار بانتقال مربح إلى الدوري السعودي للمحترفين، علماً أن ليفربول كان قد رفض قبل عام عرضاً بقيمة 150 مليون جنيه استرليني (198 مليون دولار) من نادي الاتحاد السعودي للحصول على خدماته وفقاً للتقارير.
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