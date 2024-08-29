التونسي حنبعل يترك مان يونايتد وينضم لبيرنلي

أنهى الوسط الدولي التونسي الشاب حنبعل المجبري مغامرته مع بانتقاله إلى فريق بيرنلي بعقد لأربعة أعوام. وقال يونايتد: ((أكمل حنبعل انتقاله بشكل دائم إلى فريق بيرنلي))، مضيفاً: ((انتقل ابن الـ21 عاماً بعد خمسة أعوام مع يونايتد)). أما بيرنلي، فكتب:

((يُسعِد نادي بيرنلي أن يؤكد وصول الدولي التونسي حنبعل المجبري بصفقة لأربعة أعوام من مقابل بدل لن نكشف عنه)). وشكر التونسي ((يونايتد)) في منشور على موقع ((إكس)) قال فيه: ((شرف لي أني دافعت عن هذا النادي الرائع خلال الأعوام الخمسة الماضية.. أغادر مع الكثير من الذكريات المميزة، من تسجيل بدايتي على أولد ترافورد إلى تمثيل يونايتد في دوري أبطال أوروبا)).وتابع: ((سأكون ممتناً على الدوام للكثير من الطواقم واللاعبين الذين ساعدوني على التطور)).