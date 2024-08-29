دبي تحتضن 13 أكاديمية دولية لكرة القدم

(MENAFN
- Al-Bayan)
تواصل دبي تعزيز مكانتها وجهة عالمية مفضلة لاستقطاب وتطوير الموهوبين في مختلف الرياضات ولجميع الجنسيات، وذلك انطلاقاً من سياسة حكومة دبي في مجال استقطاب الموهوبين في جميع مجالات الحياة، ومبادرات مجلس دبي الرياضي لتعزيز استقطاب وتطوير المواهب في مختلف الرياضات ولجميع الجنسيات.
ومع افتتاح أكاديمية ليفربول وفياريال ارتفع عدد أكاديميات كرة القدم الدولية التي تحتضنها دبي إلى 13 أكاديمية دولية، حيث تعمل في دبي أيضاً أكاديميات أندية: ريال مدريد، ميلان، وإنتر ميلان، برشلونة، أياكس أمستردام الهولندي، أولمبياكوس اليوناني، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، ويوفنتوس، لاليغا الإسباني، وأكاديمية الاتحاد الأرجنتيني، إلى جانب أكثر من بين 400 أكاديمية رياضية تنتشر في كل أرجاء دبي تتضمن أكثر من 50 لعبة رياضية أخرى.
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