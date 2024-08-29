دبي تحتضن 13 أكاديمية دولية لكرة القدم

تواصل دبي تعزيز مكانتها وجهة عالمية مفضلة لاستقطاب وتطوير الموهوبين في مختلف الرياضات ولجميع الجنسيات، وذلك انطلاقاً من سياسة حكومة دبي في مجال استقطاب الموهوبين في جميع مجالات الحياة، ومبادرات مجلس دبي لتعزيز استقطاب وتطوير المواهب في مختلف الرياضات ولجميع الجنسيات.

ومع افتتاح أكاديمية ليفربول وفياريال ارتفع عدد أكاديميات الدولية التي تحتضنها دبي إلى 13 أكاديمية دولية، حيث تعمل في دبي أيضاً أكاديميات أندية: ريال مدريد، ميلان، وإنتر ميلان، برشلونة، أياكس أمستردام الهولندي، أولمبياكوس اليوناني، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، ويوفنتوس، لاليغا الإسباني، وأكاديمية الاتحاد الأرجنتيني، إلى جانب أكثر من بين 400 أكاديمية رياضية تنتشر في كل أرجاء دبي تتضمن أكثر من 50 لعبة رياضية أخرى.