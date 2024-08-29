أحمد الفلاسي: فرسان الإرادة جاهزون لفصل مشرق في «بارالمبية باريس»

أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي الرياضة، أن إصرار فرسان الإرادة والتحدي على رفع راية الإمارات عالية خفاقة في أكبر المحافل العالمية، مصدر فخر واعتزاز، ونموذج يحتذى به لجميع الرياضيين. جاء ذلك خلال زيارة معاليه، أمس، لمقر إقامة بعثة الإمارات المشاركة في منافسات دورة الألعاب البارالمبية ((باريس 2024))، والاطمئنان على أحوالهم، وتحفيزهم قبل خوضهم منافسات الدورة، اعتباراً من اليوم

. وترأس معاليه وفداً ضم غانم مبارك الهاجري المدير العام للهيئة العامة للرياضة، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة. وكان في استقبال معاليه، محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، رئيس بعثة الإمارات في ((باريس 2024))، والدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس اللجنة البارالمبية.

وأشاد معاليه بما أظهره أبطال وبطلات الإمارات من عزيمة وإرادة خلال تحضيراتهم للمشاركة بارالمبية باريس. وقال معاليه: ((لطالما كان إصرار فرسان الإرادة على رفع راية الإمارات عالية في أكبر المحافل العالمية، مصدر فخرنا، ونحن على ثقة بأن مشاركتهم في دورة باريس البارالمبية، ستكتب فصلاً جديداً مشرقاً في مسيرة الرياضة الإماراتية)).

وأضاف: ((نحن بدورنا سنواصل دعم ورعاية أبطالنا من أصحاب الهمم، ليكون نجاحهم متميزاً ومستداماً على الساحة الدولية، وليواصلوا تقديم نموذج يُحتذى للارتقاء برياضة الإمارات إلى مستويات جديدة)). ومن جانبه، عبّر محمد فاضل الهاملي عن سعادته بزيارة معالي وزير الرياضة، مؤكداً أنها تمثل حافزاً كبيراً للاعبين واللاعبات قبل انطلاق المنافسات، خاصة أن جميعهم لديهم التصميم على بذل قصارى جهدهم، والحفاظ على مسيرة الإنجازات التي تحققت على مدار الأعوام الماضية.

واطلع معالي الوزير على مرافق قرية الرياضيين في باريس، واطمأن على توفير كافة سبل راحة بعثة الإمارات، وزار جناح انتخابات مجلس الرياضيين باللجنة البارالمبية الدولية، المقامة على مدار أيام الدورة، ومرشح لعضويته سيف النعيمي، لاعب منتخب الإمارات للرماية. على صعيد متصل، تنطلق اليوم أولى منافسات الإمارات بـ 3 رياضات، وهي الدراجات والرماية وألعاب القوى.

ففي الدراجات يخوض أحمد البدواوي تصفيات سباق 1000 متر لفئة (C5) في الفترة الصباحية، على أن تقام النهائيات في الفترة المسائية. وفي الرماية، تخوض اللاعبتان عائشة المهيري وعائشة الشامسي، تصفيات مسابقة 10 أمتار مسدس ضغط هواء وقوف ((مختلط)) لفئة (SH2)، على أن تقام نهائيات نفس المسابقة في الفترة المسائية. وفي ألعاب القوى، تخوض كل من نورة الكتبي وذكره الكعبي منافسات مسابقة رمي الصولجان لفئة (F32).