النصر يكسب بني ياس برباعية ويتربع على قمة الدوري

واصل النصر انطلاقته القوية في دوري أدنوك للمحترفين، بعد فوزه على حساب ضيفه بني ياس بأربعة أهداف مقابل هدف، باستاد آل مكتوم، لحساب الجولة الثانية من المسابقة، ليحافظ ((العميد)) على صدارة بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمّد رصيد ((السماوي)) عند 3 نقاط.

سجل أهداف النصر عادل تاعرابت في الدقيقة 14 وعثمان بوسعيد في الدقيقة 53، ووقع علي مبخوت على أول أهدافه الرسمية مع فريقه الجديد النصر، بعد أن أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 65، وأحرز البديل عبدالله توري في الدقيقة 75، فيما سجل هدف بني ياس الوحيد يوسف نيكتيه في الدقيقة 16 والذي أهدر ركلة جزاء في الشوط الثاني من المباراة تصدى لها الحارس عبدالله التميمي.

وفاز الوصل بصعوبة على ضيفه دبا الحصن بهدف وحيد، سجله كايو في الدقيقة 9 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب استاد زعبيل أمس، ليرفع ((الإمبراطور)) رصيده إلى 4 نقاط، بعد تعادله في الجولة الأولى، وبقي رصيد دبا الحصن خالياً من النقاط، بتلقيه الخسارة الثانية في ظهوره الأول بدوري المحترفين.

وقاد فراس بالعربي فريقه الشارقة للفوز الثاني على التوالي أمام كلباء في المباراة التي جرت باستاد خالد بن محمد، بتسجيله هدف المباراة الوحيد بداية الشوط الثاني ليصل الشارقة للنقطة السادسة وبقي كلباء في نقطة واحدة.

وفي مباراة أخرى حقق الجزيرة فوزه الأول في البطولة على حساب ضيفه العروبة 2 - 0، في مباراة جاءت دون مستوى طموحات الجماهير، ونجح خلالها صاحب الأرض في حسمها بثنائية، تبادل في إحرازها المدافع محمد ربيع بضربة رأسية في الدقيقة ((45))، والجناح نيسكينز كيبانو من ركلة جزاء في الدقيقة ((90 + 6))، ليضع ((فخر أبوظبي)) أول 3 نقاط في رصيده ويبقى العروبة بدون رصيده بعد تلقيه للخسارة الثانية.

وتستكمل الجولة اليوم بـ3 مواجهات ساخنة حيث يحل شباب الأهلي ضيفا على عجمان الباحث عن تعويض خسارة الجولة الأولى أمام الوحدة.وبدوره يحل العين ضيفاً على البطائح العنيد والذي يطارد الأمل بالخروج بنقاط المباراة مستغلا أسبقية الأرض والجمهور.ويستقبل خورفكان ضيفه الوحدة بشعار ممنوع الخسارة حتى يرفد رصيده من النقاط مبكرا قبل اشتداد المنافسة وتعقد الحسابات.