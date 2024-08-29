محامي مؤسس تيليغرام: الاتهامات الموجهة لبافيل دوروف غير منطقية

اعتبر محامٍ يمثل بافيل دوروف مؤسس تطبيق تيليغرام اليوم الخميس، أن تحميل موكله مسؤولية أي جرائم ارتكبت على التطبيق "غير منطقي".

جاء ذلك في وقت تتزايد فيه الخلافات بين حكومات وشركات عملاقة بشأن المحتوى على منصات تواصل اجتماعي.

وأرسل القبض على دوروف في فرنسا تحذيراً لمديري ورؤساء شركات التكنولوجيا العملاقة فيما يتعلق بالتعامل مع اتهامات بانتهاك القانون على منصاتها.

كما أوصل العلاقات الفرنسية الروسية إلى مستوى جديد من التراجع وفقاً لموسكو، حيث اتهمت شخصيات مؤيدة للكرملين واشنطن بالوقوف وراء اعتقال دوروف المولود في روسيا.

وأخضع قاض فرنسي دوروف للتحقيق رسمياً أمس الأربعاء للاشتباه في التواطؤ في إدارة منصة عبر الإنترنت تسمح بإجراء معاملات غير مشروعة وتداول صور اعتداء جنسي على أطفال والاتجار بالمخدرات والاحتيال.

كما يشتبه في تورط رجل الأعمال أيضاً في غسل أموال وتمكين مجرمين من التواصل عبر تقنيات تراسل مشفرة.

وقال المحامي ديفيد أوليفييه كامينسكي، الذي يمثل دوروف في فرنسا، اليوم الخميس، إن "من غير المنطقي القول إن المنصة أو رئيسها مسؤولان عن أي إساءة" تجري عبرها وإن تيليغرام ملتزم بالقوانين الأوروبية.

وقال مصدر في مكتب الادعاء العام في باريس اليوم الخميس، إن دوروف لم يكن على علم بمذكرة الاعتقال الصادرة بحقه في فرنسا قبل وصوله يوم السبت.

وأوضح المصدر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزارة الخارجية الفرنسية لم يتم إبلاغهما مسبقاً بنية اعتقال دوروف.

وقال ماكرون إن اعتقال دوروف ليس ذا دوافع سياسية.

وأضاف المصدر أن التحقيق مع دوروف في فرنسا ليس له صلة بالولايات المتحدة.

وقال الكرملين اليوم الخميس، إن الإجراءات القضائية بحق دوروف لا يجب أن تتحول إلى "ملاحقة سياسية".

يذكر أن لتيليجرام نحو مليار مستخدم حول العالم.