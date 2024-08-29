بايدن يتطلع لمحادثات مع شي جينبينغ خلال أسابيع

أكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جايك ساليفان، للرئيس الصيني شي جينبيغ، أن الرئيس جو بايدن يتطلع لمحادثات مع نظيره الصيني في الأسابيع المقبلة. والتقى ساليفان، أول مستشار للأمن القومي الأمريكي يزور الصين منذ 2016، الرئيس شي، أمس، في ختام زيارة استمرت 3 أيام، أجرى خلالها محادثات مع الخارجية، وانغ يي، ومسؤولين صينيين كبار.

وجاءت الزيارة على وقع توترات أمنية بين الصين من جهة واليابان والفليبين حليفي أمريكا من جهة أخرى. وخلال الاجتماع مع شي في قاعة الشعب الكبرى في بكين، قال ساليفان إن بايدن يتطلع للتواصل معكم مجدداً في الأسابيع المقبلة. وأضاف أن بايدن ملتزم بإدارة هذه العلاقة المهمة بشكل مسؤول، لضمان عدم تحول المنافسة إلى نزاع أو مواجهة، والعمل معاً، حيث تتوافق مصالحنا.