بايدن يتطلع لمحادثات مع شي جينبينغ خلال أسابيع

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جايك ساليفان، للرئيس الصيني شي جينبيغ، أن الرئيس جو بايدن يتطلع لمحادثات مع نظيره الصيني في الأسابيع المقبلة. والتقى ساليفان، أول مستشار للأمن القومي الأمريكي يزور الصين منذ 2016، الرئيس شي، أمس، في ختام زيارة استمرت 3 أيام، أجرى خلالها محادثات مع وزير الخارجية، وانغ يي، ومسؤولين صينيين كبار.
وجاءت الزيارة على وقع توترات أمنية بين الصين من جهة واليابان والفليبين حليفي أمريكا من جهة أخرى. وخلال الاجتماع مع شي في قاعة الشعب الكبرى في بكين، قال ساليفان إن بايدن يتطلع للتواصل معكم مجدداً في الأسابيع المقبلة. وأضاف أن بايدن ملتزم بإدارة هذه العلاقة المهمة بشكل مسؤول، لضمان عدم تحول المنافسة إلى نزاع أو مواجهة، والعمل معاً، حيث تتوافق مصالحنا.
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