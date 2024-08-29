المبعوث الأمريكي: لا منتصر عسكرياً في حرب السودان

أكد المبعوث الأمريكي للسودان، توم بيرييلو، بأن لا طرف في حرب السودان يمكنه الانتصار عسكرياً، مشدداً على ضرورة وضع حد لهذا الصراع الدامي. واتهم بيرييلو من أسماها قوى النظام القديم، بمحاولة الاستثمار في هذه الحرب، وإعاقة الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع، بما يشكل تهديداً بعيد المدى لأمن المنطقة برمتها.

وأشار بيرييلو، في مؤتمر صحافي عبر منصة ((ZOOM))، إلى أن غياب الإرادة السياسية وراء عدم تحقيق النتائج المرجوة، لافتاً إلى استمرار التواصل مع الجيش السوداني، وأن المحادثات يجب أن تبدأ مباشرة.

وأضاف بيرييلو: ((ندرك ضرورة إيجاد طريق للسلام عبر عودة الأطراف إلى مفاوضات السلام، بما يسهم في استقرار السودان والمنطقة، الذي تم في جنيف جاء بناء على اتفاق جدة، ونعمل على البناء على اتفاق جدة، بالتعاون مع الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، البعض استخدم تنفيذ اتفاق جدة ذريعة للهروب من مسؤولياته، نحث الشركاء على المساعدة في إنهاء الحرب، ومساعدة السودانيين على إعادة الإعمار، نعمل على إيجاد طريق للسلام، ندعم سيادة ووحدة السودان، بناء سودان ديمقراطي، وتمكين السودانيين من تحقيق تطلعاتهم)).

وشدد بيرييلو على الحاجة الملحة لتلبية الاحتياجات، ومحاربة المجاعة، وإيصال المساعدات والحد من العنف، قائلاً: ((نواصل جهودنا الإغاثية، لكن يجب أولاً وقف الأعمال العدائية بين الطرفين المتقاتلين)). وحث بيرييلو الشركاء على المساعدة في إنهاء الحرب.

ومساعدة السودانيين على إعادة الإعمار، نعمل على إيجاد طريق للسلام عبر عودة الأطراف إلى مفاوضات السلام، بما يسهم في استقرار السودان والمنطقة. وأوضح بيرييلو أن الجهود مستمرة في دعم المحادثات، والعمل مع الشركاء لتحقيق النتائج المرجوة وحماية المدنيين، والتعاون مع الكل، بمن فيهم المسؤولون في بورتسودان، مشيراً إلى التواصل يومياً مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

رهان أمريكي

وفيما أكد بيرييلو العمل من أجل إيصال المساعدات، كشف عن أن الرئيس جو بايدن يراهن على إحداث تغييرات ملموسة في هذا الشأن. وقال بيرييلو: ((نتطلع لتوفير حماية أكبر للمدنيين، ونعمل مع النساء في مواضيع المجازر في السودان، ونواصل مطالبنا لاتخاذ خطوات إضافية من كافة الأطراف، يجب احترام حياة المدنيين في السودان، وفي دول الجوار التي تؤوي لاجئين)).

ودعا بيرييلو الشركاء على المساعدة في إنهاء الحرب، ومساعدة السودانيين على إعادة الإعمار، مؤكداً دعم سيادة ووحدة السودان وبناء سودان ديمقراطي، وتمكين السودانيين من تحقيق تطلعاتهم. وثمّن المبعوث الأمريكي، دور الرئيس جو بايدن، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكن، لإحلال السلام في السودان، مشيراً إلى تبرع أمريكا بأكثر من مليار دولار للاجئين السودانيين، ودعم اللاجئين السودانيين في دول الجوار السوداني.

أخطر أزمة

ووصف بيرييلو الأزمة الإنسانية في السودان، بأنها الأخطر في العالم، مثمناً دور عمال الإغاثة الذين يخاطرون، بل ويضحون بحياتهم، من أجل مساعدة المدنيين. وأوضح بيرييلو أن العاملين في الحقل الإنساني يواجهون صعوبة في إيصال المساعدات، مشيراً إلى الحاجة لإيصال المساعدات لمتضرري الفيضانات في السودان. وثمّن بيرييلو دور مصر لاستقبالها أكثر من مليون لاجئ، ولعبها دوراً في المحادثات، مضيفاً: ((نتمنى العمل الجماعي المحوري لمصر وغيرها من الدول، لإحراز تقدم في هذا الملف)).

وقال بيرييلو: ((نريد إيصال الأغذية والأدوية للمدنيين، ملايين الأطنان من المساعدات تصل إلى الناس، سنعمل مع كل الأطراف في الداخل، نركز على إيصال المساعدات، وإيقاف القصف، نواصل الجهود الجماعية، وإزالة الغموض والادعاءات الباطلة التي تشكك في هذه الجهود)).