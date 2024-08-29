إعادة افتتاح 4 أسواق في حلب بعد ترميمها

أعادت أربعة أسواق في حلب القديمة في شمال سوريا، فتح أبوابها بعد إنهاء أعمال ترميمها من أضرار لحقت بها خلال معارك عصفت بالمدينة، منذ اندلاع النزاع قبل أكثر من 13 عاماً. وبعد سنوات، لا تزال المدينة القديمة والأحياء الشرقية التي كانت تحت سيطرة الفصائل ترزح تحت دمار كبير. وأعيد افتتاح أربعة أسواق في المدينة القديمة التي استقطبت قبل اندلاع النزاع آلاف التجار والسياح، بحضور مسؤولين وفاعليات محلية وممثلين عن منظمات غير حكومية.

وانضمت الأسواق الأربعة التي أعيد ترميمها بشراكة بين مؤسسة مدعومة من السلطات ومنظمات غير حكومية، إلى ثلاثة أسواق أخرى تم افتتاحها سابقاً من إجمالي 37 سوقاً تحيط بقلعة حلب الأثرية. وفي سوق السقطية 2، أعاد عمر الرواس افتتاح ورشته ذي الجدران المبنية من الحجر والتي ورثها ومهنة رتي السجاد عن والده.

ويقول لوكالة الصحافة الفرنسية بينما تحيط به سجادات معلقة على الجدران: عندما دخلت إلى المحل وبدأت دق المسامير لتعليق السجاد والبسط.. ووضعت الطاولة والإبرة، شعرت وكأنني عدت 35 عاماً إلى الوراء، وكأن المكان استعاد روحه. وبعدما خسر زبائنه ومحله خلال سنوات الحرب، يقول الرواس إن الوضع بدأ يتحسن تباعاً منذ توقف المعارك.

ويشرح: اليوم يأتي المغتربون ويفتحون منازلهم، ليجدوا أن العث قد ضرب سجاداتهم، فيقدمون على إصلاحها، خصوصاً أن بعضها قد يكون ذكرى وبعضها له قيمته. ولطالما اشتهرت حلب التي شكّلت العاصمة الاقتصادية لسوريا، بأسواقها التجارية القديمة التي تمتد على طول نحو مئة متر في المدينة القديمة، المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) للتراث المهدد بالخطر جراء الأضرار والدمار والنيران التي لحقت بها. ويقول عبدالله شوا الذي يبيع أنواعاً عدة من الصابون، فخر الصناعة في المدينة، ((تركنا المصلحة وتعذبنا كثيراً خلال أيام الحرب، لكن الحمد لله استعدنا الروح، سنعيد إعمار المدينة بأيدينا.. وستعود أفضل مما كانت)).