إسرائيل في مرمى عقوبات الأوروبيين

في توجه جديد في التعامل مع ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ينحو الأوروبيون إلى فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين، على وقع ما سمّوه ((رسائل كراهية)) ضد الفلسطينيين، وفيما دعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في الضفة، أكدت مصر خطورة التصعيد والتوتر في المنطقة جراء استمرار الحرب في غزة.

واقترح الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، على الدول الأعضاء، فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين. وقال بوريل، قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: ((إن الوزيرين الإسرائيليين يبعثان برسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين)).

وأضاف أن بعض الأشياء المقترحة من جانب الوزيرين الإسرائيليين تناقض بكل وضوح القانون الدولي، وتشجع على ارتكاب جرائم حرب. وتستهدف العقوبات المقترحة وزير المالية بتسلئيل سموتريش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، نقلاً عن مسؤولين أوروبيين.

وقال بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يجب ألا يعتبر أي شيء محرماً عندما يتعلق الأمر بضمان احترام القانون الإنساني، مشدداً على أن المسألة تقع على عاتق دول التكتل للفصل فيها. بدورها صرحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بأنها لا تستبعد موافقة ألمانيا على فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي ضد اثنين من الوزراء الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين.

وأوضحت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر أنها ترى من وجهة نظرها أن العامل الحاسم في هذه الخطوة يجب أن يتمثل فقط في المعايير القانونية، والاتهامات الموجهة ضد هذين السياسيين، مشيرة إلى ضرورة تقييم كل حالة على حدة، لمعرفة ما إذا كانت هذه الاتهامات كافية لفرض العقوبات.

قلق أممي

في الأثناء دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في الضفة الغربية، معرباً عن قلقه العميق إزاء التطورات الأخيرة فيها، بما في ذلك إطلاق إسرائيل لعمليات عسكرية واسعة النطاق في محافظات جنين وطولكرم وطوباس، شملت شن غارات جوية، أسفرت عن سقوط ضحايا، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.

وأدان الأمين العام، في بيان نسب للناطق الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، بشدة فقدان الأرواح، بما في ذلك الأطفال، ودعا إلى الوقف الفوري لهذه العمليات، كما دعا إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها ذات الصلة بموجب القانون الإنساني الدولي، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين وضمان سلامتهم.

وشدد البيان على ضرورة أن يتمكن جميع المصابين من الحصول على الرعاية الطبية، وأيضاً العاملين في المجال الإنساني، محذراً من أن هذه التطورات الخطيرة من شأنها أن تغذي الوضع المتفجر بالفعل في الضفة الغربية، وتزيد من تقويض السلطة الفلسطينية.

وأعرب الأمين العام عن قلقه العميق إزاء الأفعال والتصريحات الخطيرة والاستفزازية، التي أدلى بها وزير إسرائيلي في الأماكن المقدسة في القدس، مشدداً على أهمية الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة.

وأكد أن إنهاء الاحتلال والعودة إلى عملية سياسية ذات مغزى لإرساء حل الدولتين، من شأنه أن ينهي في نهاية المطاف دوامة العنف. وتعهد بمواصلة الأمم المتحدة العمل مع جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية، والسعي إلى خفض التصعيد في الوضع الحالي، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

خطورة تصعيد

إلى ذلك، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خطورة التصعيد والتوتر المتزايد في المنطقة نتيجة استمرار الحرب في قطاع غزة، مشدداً على عزم مصر مواصلة جهودها بالتنسيق مع الشركاء لوضع حد لهذه الحرب، التي خلفت كارثة إنسانية في غزة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، أمس الخميس، وفداً من لجان الكونغرس الأمريكي، برئاسة السيناتور جوني إرنست.

وحذر السيسي من خطورة التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، معتبراً أنه يزيد من تعقيد الأوضاع الإقليمية، داعياً المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة إلى تنفيذ ما تم التوافق عليه دولياً بشأن حل الدولتين، الذي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة، ويعزز السلام والأمن في المنطقة بدلاً من استمرار العنف والدمار.

بدوره شدد الوفد الأمريكي أهمية العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، معتبراً أنها حجر الزاوية للاستقرار الإقليمي. وأشاد الوفد بدور مصر المحوري في حفظ الأمن، ودعم جهود السلام في المنطقة، وأكد استمرار التشاور والعمل المشترك لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.