هاريس تتقدم على ترامب بدعم النساء واللاتينيين

مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي واشتداد التنافس على حشد الناخبين بين المعسكرين الديمقراطي والجمهوري، تكشف استطلاعات الرأي عن تقدم المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، على منافسها الجمهوري، دونالد ترامب، بين النساء واللاتينيين.

فيما استعانت حملة هاريس بمحامية أمريكية من أصل مصري للتواصل مع الناخبين العرب. وأظهر استطلاع للرأي أجرته ((رويترز/ إبسوس)) في الولايات المتحدة ونشرت نتائجه، أمس، أن المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس حصلت على تأييد بلغ 45 % مقابل 41 % للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، وأن هاريس أثارت حماسة جديدة بين الناخبين.

ويزيد التقدم بأربع نقاط مئوية بين الناخبين المسجلين عن تقدم هاريس بنقطة واحدة على الرئيس السابق في استطلاع أجرته رويترز/ إبسوس في أواخر يوليو. وأظهر الاستطلاع الجديد الذي أُجري في 8 أيام وبلغ هامش الخطأ فيه نقطتين مئويتين، أن هاريس تحظى بدعم بين النساء والمنحدرين من أمريكا اللاتينية.

وتقدمت هاريس بتأييد 49 % من الناخبين مقابل 36 % لترامب، بفارق 13 نقطة مئوية بين النساء والمنحدرين من أمريكا اللاتينية. وفي أربعة استطلاعات أجرتها رويترز/ إبسوس في يوليو، تقدمت هاريس بفارق تسع نقاط بين النساء وست نقاط بين المنحدرين من أمريكا اللاتينية. وتقدم ترامب بين الناخبين البيض والرجال، بفارق مماثل في الفئتين لما كان عليه في يوليو، لكن تقدمه بين الناخبين غير الحاصلين على درجات جامعية تقلص إلى سبع نقاط في أحدث استطلاع، منخفضاً عن 14 نقطة كانت لصالحه بينهم في يوليو.

مقابلة

ومن المنتظر أن تجري هاريس مقابلة مع شبكة سي.إن.إن، قبل عشرة أسابيع من الاستحقاق المقرر 5 نوفمبر المقبل. وقالت سي.إن.إن، إن المذيعة دانا باش التي شاركت في استضافة المناظرة بين ترامب وبايدن، ستجري هذه المقابلة مع هاريس أثناء قيامها بفعالية انتخابية في ولاية جورجيا المتأرجحة.

وسيكون المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس، تيم والز، حاكم ولاية مينيسوتا، حاضراً أيضاً خلال المقابلة. وفيما علق جايسن ميلر، أحد المستشارين المقربين من منافسها الجمهوري، ساخراً بالقول، إن هاريس تستخدم تيم والز كدرع بشرية، قال إيان سامز أحد الناطقين باسم المرشحة الديمقراطية على منصة إكس، إن إجراء مقابلة مع المرشحين لمنصب الرئيس ونائب الرئيس أمر تقليدي في الحملات الانتخابية منذ عشرين عاماً.

على صعيد متصل، قالت حملة كامالا هاريس للرئاسة الأمريكية، إنها استعانت بمحامية أمريكية مصرية الأصل كانت مسؤولة في وزارة الأمن الداخلي سابقاً، للمساعدة في قيادة التواصل مع الناخبين الأمريكيين العرب الذين تؤثر أصواتهم في بعض الولايات التي قد تساعد في حسم الانتخابات.

وستتولى بريندا عبد العال مهمة حشد دعم جالية محبطة بسبب الدعم الأمريكي لحرب إسرائيل في غزة. ويقول بعض الناشطين، إنهم يحملون هاريس المسؤولية عن سياسة إدارة بايدن تجاه إسرائيل والأزمة في غزة. وفي أعقاب مؤتمر الحزب الديمقراطي الذي عقد الأسبوع الماضي، قال ناشطون مؤيدون للفلسطينيين، إن هاريس فشلت في إظهار أي تغيير في الوضع الراهن.

ومع استبعاد تصويت الناخبين المؤيدين لغزة لصالح ترامب إذ لم يشيروا إلى أي دعم للجمهوريين، أطلق بعض الناشطين حملة تسمى التخلي عن هاريس، وحثوا أنصارهم على دعم مرشحين لا ينتمون لأي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.