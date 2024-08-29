اجتياح الضفة.. إجراء استباقي أم هدف سياسي؟

لم تكد الضفة الغربية تلتقط أنفاسها بعد عمليات الجيش الإسرائيلي العام 2002، إبان الاجتياح الشهير المعروف بالسور الواقي، حتى أصبحت مستباحة، يدخلها الجيش الإسرائيلي متى وكيفما شاء، ذلك أن إسرائيل استباحت اتفاق أوسلو، الذي صنف مدن الضفة الغربية كمناطق خاضعة للسيطرة الفلسطينية.

ويعود، اليوم، التحسب في مدن الضفة الغربية ومخيماتها، لا سيما في المحور الشمالي جنين، طولكرم، وطوباس لما سيكون مع إعادة احتلال هذه المناطق، وإعلان الجيش الإسرائيلي أن عملياته فيها ستستمر عدة أيام، وربما أسابيع، وسط مخاوف من أن تتدحرج كرة النار سريعاً إلى مدن فلسطينية أخرى.

وبات الفلسطينيون يبحثون عن اليوم التالي لمد حزام التصعيد إلى مدن الضفة الغربية، وغدت الأسئلة الأكثر شيوعاً: هل يتبنى الفلسطينيون وحدة الساحات أمام إعلان إسرائيل تعدد الجبهات؟ وفي ظل تهديدات قادة إسرائيليين بتحويل جنين وطولكرم إلى غزة ثانية هل يتولد حطام القطاع في الضفة الغربية؟

يجيب الباحث المختص في الشؤون الإسرائيلية نهاد أبو غوش بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يستغل حالة الإنهاك التي تغلف المشهد الفلسطيني، لفرض رؤيته لحل الصراع، مبيناً أن إعادة احتلال شمال الضفة الغربية يتجاوز التبريرات الإسرائيلية المعلنة، بقدر ما هو للإسراع في تنفيذ خطة الحسم، التي يتبناها نتنياهو وائتلافه، والهادفة كذلك لمنع إقامة كيان مستقل للفلسطينيين.

ورجح أبو غوش أن تتوسع دائرة الاستهداف الإسرائيلية سريعاً في الضفة الغربية لتطال مناطق أخرى، ولم يستبعد أن يرافق ذلك محاولات تهجير وأوامر إخلاء، في نسخة كربونية لما يجري في قطاع غزة.

زر تصعيد

بدوره يرى الكاتب والباحث، سليمان بشارات، أن هناك أهدافاً سياسية تسعى إسرائيل لتحقيقها من خلال إعادة احتلال مدن الضفة، وفي مقدمتها إعادة السيطرة عليها، دون إغفال الهدف المعلن منع العمليات، التي يدشنها فلسطينيون بين الحين والآخر ضد أهداف إسرائيلية، وتكررت أخيراً في تل أبيب والقدس والأغوار، وأثارت مخاوف لدى الإسرائيليين بعودة عمليات التفجير.

وألمح الكاتب والمحلل السياسي، هاني المصري، إلى إمكانية ضم إسرائيل مناطق من الضفة الغربية وتهجير أهلها، وتجميعهم في معازل مفصولة عن بعضها بعضاً، تمهيداً لمخطط إسرائيل الكبرى، مبيناً أن ما يجري في شمال الضفة الغربية أكبر بكثير من الرد على الهجمات الفلسطينية.

ووفق مراقبين لم يكن عادياً عودة جبهة الضفة الغربية لمسرح الاشتباك، بل إن بعضهم يرى أن ضغط نتنياهو على زر التصعيد في جنين وطولكرم وطوباس، يندرج في الإطار الاستباقي قبل تصاعد الهجمات الفلسطينية، وإحياء العمليات المنظمة، لا سيما مع تهديد فصائل فلسطينية بأنها ستعود إلى الواجهة.

ألغام تصعيد

وما يثير الحيرة والمخاوف عند السواد الأعظم من الفلسطينيين أن عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية تزامنت مع جولة جديدة لمفاوضات التهدئة في العاصمة القطرية الدوحة، تبدو محفوفة بألغام التصعيد، ما يترك علامات استفهام كبرى، حيال تشظي عمليات الضفة عن الحرب الأم في قطاع غزة، وتوسيع دائرة النار بدلاً من إخمادها، وثمة من يقرأ في الانتقال إلى الضفة الغربية، تسليماً من تل أبيب بأن الحرب على قطاع غزة باتت عديمة الجدوى، ومن هنا جاء مد الحزام الناري كغطاء أمان قبل ولوج مفاوضات هدنة غزة الجديدة، وربما إفشالها.