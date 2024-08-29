16 قتيلاً في الضفة بنيران الجيش الإسرائيلي خلال يومين

تتواصل المواجهات بين القوات الإسرائيلية وفصائل فلسطينية في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل 16 فلسطينياً في يومين، فيما أعلنت إسرائيل موافقتها على سلسلة من الهدنات الإنسانية وسط وجنوب وشمال قطاع غزة، للسماح ببدء حملة للتلقيح ضد شلل الأطفال.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه قتل 16 مقاتلاً فلسطينياً خلال عمليته العسكرية واسعة النطاق في عدد من البلدات ومخيمات للاجئين في شمال الضفة الغربية، التي تتواصل لليوم الثاني على التوالي، بينهم سبعة، أمس. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، عن 15 قتيلاً منذ بدء العملية الإسرائيلية، أول من أمس، بينهم 3 تبلغت الوزارة باحتجاز الجيش الإسرائيلي لجثامينهم.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه وخلال عملية نفذها أفراد الوحدة الشرطية الخاصة وقوات جيش الدفاع في طولكرم وبعد تبادل لإطلاق النار، قضى أفراد الوحدة الشرطية الخاصة بتوجيه من جهاز الشاباك على 5 اختبأوا داخل مسجد. وأشار إلى أن من بين هؤلاء محمد جابر الملقب بأبي شجاع، قائد الشبكة في مخيم نور شمس.

وأوضح الناطق باسم الجيش، نداف شوشاني، أن جابر كان رئيساً لشبكة في مخيم نور شمس، وكان زعيماً يحرض ويقود عشرات من الشباب إلى النشاط ضد الإسرائيليين. ووفق شوشاني، حصل تبادل إطلاق نار بين المختبئين داخل المسجد وقوات إسرائيلية. كما قتل 9 فلسطينيين، أغلبيتهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، فجر أمس، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

في الأثناء، وافقت السلطات الإسرائيلية على سلسلة من الهدنات الإنسانية يستمر كل منها 3 أيام في وسط وجنوب وشمال قطاع غزة، للسماح ببدء حملة للتلقيح ضد شلل الأطفال اعتباراً من الأحد، وفق ما أعلن مسؤول في منظمة الصحة العالمية.

وقال ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة في غزة خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو: ما ناقشناه وتمت الموافقة عليه، هو أن تبدأ الحملة في أول سبتمبر في وسط قطاع غزة لثلاثة أيام، وستكون هناك هدنة إنسانية لساعات عدة كل يوم، لافتاً إلى أن الإجراء نفسه سيتخذ لاحقاً في جنوب وشمال القطاع.

تعليق وتحقيق

وفيما أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أنه قرر وقف تحركات جميع موظفيه في قطاع غزة حتى إشعار آخر بعد إصابة إحدى سياراته التي تحمل علامات البرنامج بوضوح بنحو 10 رصاصات أثناء تحركها نحو نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية عند جسر في وادي غزة وسط القطاع، قال الجيش الإسرائيلي، إنه يحقق في الحادثة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: تلقينا تقريراً يتعلق بقافلة أممية تضررت بينما كانت تسير على طول الممر الإنساني، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، الحادث قيد التحقيق.

إلى ذلك، ذكرت تقارير إعلامية، أمس، أن أقارب الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس، اقتحموا الحاجز الحدودي مع قطاع غزة خلال احتجاجات. وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، أن العشرات من الأشخاص تجمعوا في البداية على الحدود من أجل النداء على أحبائهم المختطفين على الجانب الآخر باستخدام مكبرات الصوت، أملاً في وصول أصواتهم. وأضافت القناة أن بعضهم بعد ذلك عبروا الحدود وقاموا بالجري نحو قطاع غزة، ولكن تم بعد ذلك إعادتهم بناء على طلب القوات الأمنية.