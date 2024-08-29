جامعة الدول العربية : المرأة الإماراتية نموذج يحتذى عربياً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أشادت جامعة الدول العربية بإنجازات المرأة الإماراتية ومساهماتها على الصعيد الوطني واعتبرتها نموذجاً يحتذى في العالم العربي. وأعربت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات عن تهانيها لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يمثل مصدر فخر للعرب لما حققته ابنة الإمارات من مكانة مرموقة على المستويات العربية والإقليمية والدولية.
جهود
وحيت أبوغزالة جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات)) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لتعزيز مكانة المرأة الإماراتية في جميع المجالات على مدى أكثر من 5 عقود، وأثنت على الإنجازات الكبيرة التي حققها الاتحاد النسائي العام تحت قيادة سموها ما جعل المرأة الإماراتية نموذجاً مشرفاً للمرأة العربية.
وأضافت: تولي المرأة الإماراتية مناصب مهمة ومؤثرة يعكس دورها الريادي في المجتمع ويجعلها علامة مضيئة في الوطن العربي، وأشارت إلى أن الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية تمثل دفعة قوية نحو مزيد من التقدم والتميز على الأصعدة كافة. وتمنت أبوغزالة مزيداً من النجاح والازدهار للمرأة الإماراتية وعبرت عن تطلعها لأن تشهد المرأة في دولة الإمارات والعالم العربي المزيد من التقدم والمشاركة الفعالة في بناء المجتمعات.
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