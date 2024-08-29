جامعة الدول العربية : المرأة الإماراتية نموذج يحتذى عربياً

أشادت جامعة الدول العربية بإنجازات المرأة الإماراتية ومساهماتها على الصعيد الوطني واعتبرتها نموذجاً يحتذى في العالم العربي. وأعربت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات عن تهانيها لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يمثل مصدر فخر للعرب لما حققته ابنة الإمارات من مكانة مرموقة على المستويات العربية والإقليمية والدولية.

جهود

وحيت أبوغزالة جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات)) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لتعزيز مكانة المرأة الإماراتية في جميع المجالات على مدى أكثر من 5 عقود، وأثنت على الإنجازات الكبيرة التي حققها الاتحاد النسائي العام تحت قيادة سموها ما جعل المرأة الإماراتية نموذجاً مشرفاً للمرأة العربية.

وأضافت: تولي المرأة الإماراتية مناصب مهمة ومؤثرة يعكس دورها الريادي في المجتمع ويجعلها علامة مضيئة في الوطن العربي، وأشارت إلى أن الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية تمثل دفعة قوية نحو مزيد من التقدم والتميز على الأصعدة كافة. وتمنت أبوغزالة مزيداً من النجاح والازدهار للمرأة الإماراتية وعبرت عن تطلعها لأن تشهد المرأة في دولة الإمارات والعالم العربي المزيد من التقدم والمشاركة الفعالة في بناء المجتمعات.