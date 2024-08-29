صندوق الوطن يحتفي بخريجي «جسور الدولي»

نظّم صندوق الوطن مفتوحة بأبوظبي لخريجي برنامج ((جسور الدولي)) من أبناء وبنات الإمارات حول تجربتهم في الشركات الألمانية الكبرى، وذلك عقب لقائهم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وكان خريجو ((جسور الدولي)) انتظموا في البرنامج التدريبي، الذي استمر 12 أسبوعاً، وتدربوا في فروع كبريات الشركات الألمانية بالإمارات، واجتازوا تدريباً متقدماً داخل هذه الشركات العالمية بألمانيا لاستيعاب أحدث الطرق التكنولوجيا في المجالات الهندسية والتقنية.

وشارك بالندوة وأدارها ياسر القرقاوي، المدير العام لصندوق الوطن، إلى جانب 25 طالباً وطالبة، ممن اجتازوا البرنامج، وينتمون إلى 4 جامعات هي: جامعة خليفة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وكليات التقنية العليا، والجامعة الأمريكية في الشارقة وعدد من المدربين وكبار مسؤولي صندوق الوطن.

وأكد القرقاوي خلال اللقاء أن ((برنامج جسور الدولي)) ثمرة جهود مشتركة بين صندوق الوطن، وعدد من المؤسسات العالمية المرموقة، بهدف تمكين الشباب من الوصول إلى آفاق جديدة من المعرفة والخبرة، ما يسهم في تعزيز قدراتهم وإمكاناتهم.

وقال: ((إن البرنامج يهدف إلى دعم الشباب الإماراتي، للتقدم للوظائف وخوض تجاربهم العملية، والتطور في بيئة العمل في القطاع الخاص، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، مشيراً إلى أن البرنامج نموذج لما يقوم به صندوق الوطن من جهود ومبادرات لتمكين أبناء وبنات الوطن، وتطوير إمكاناتهم في مختلف المجالات ليكونوا جاهزين للانطلاق في سوق العمل المحلي والعالمي على السواء، وأشاد بتميز الخريجين وقدرتهم على استيعاب أحدث تكنولوجيا العصر، متمنياً لهم مستقبلاً مشرقاً في مختلف المجالات)).