المدارس الحكومية تنظم «اليوم المفتوح» لتعزيز التواصل والشراكة مع أولياء الأمور

تستضيف المدارس الحكومية، اليوم، فعالية ((اليوم المفتوح))، التي تستهدف جميع أولياء الأمور والطلبة، من مختلف المراحل التعليمية، بهدف تعزيز التواصل والشراكة بين والأسرة مع بداية العام الدراسي الجديد 2024 - 2025.

ويأتي تنظيم الفعالية ضمن إطار أنشطة العودة التدريجية للمدارس، التي أقرتها وزارة والتعليم للتنفيذ، خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي. اليوم المفتوح يتيح فرصة لأولياء الأمور والطلبة، للتعرف على تفاصيل الخطة الدراسية المقررة لهذا العام، بالإضافة إلى الاطلاع على قواعد السلوك واللوائح الداخلية، التي ستطبق في المدرسة.

ويشمل اليوم المفتوح تقديم شروحات تفصيلية حول المسارات التعليمية المتاحة، ونظام المواد الاختيارية، مما يتيح لطلبة المرحلة الثانوية المرونة في بناء خططهم الدراسية، بما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم الأكاديمية. وجاءت هذه الفعالية، ضمن خطة الإدارات المدرسية للعودة التدريجية للطلبة.

والتي منحت المرونة في تنظيم الدوام المدرسي، خلال الأسبوع الأول من الدراسة. كما شهد مشاركة فعالة من قبل أولياء الأمور في تنظيم الفعاليات، حيث تم تشكيل فرق عمل تضم أولياء الأمور للمساهمة في نشر الروح الإيجابية بين الطلبة، وتحفيزهم على المشاركة. وفي ختام الفعالية ستقوم الإدارات المدرسية بإجراء تقييم شامل للأنشطة المنفذة، وجمع التغذية الراجعة من الطلبة وأولياء الأمور.