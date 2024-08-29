شرطة أبوظبي تطّلع على أفضل ممارسات العمل الأمني في لوس أنجليس

اطّلع قسم الدراجات الهوائية في إدارة الدوريات الخاصة بشرطة أبوظبي، على أفضل الممارسات الدولية التي ينفذها قسم الدراجات الهوائية في أكاديمية شرطة لوس أنجليس الأمريكية، إلى جانب تبادل الخبرات العملية في مجالات العمل الشرطي والأمني ضمن دورة تدريبية متخصصة في إطار التعاون المشترك بين الجهتين.

وشارك 6 من منتسبي شرطة أبوظبي من بينهم عنصر نسائي في الدورة التدريبية المتخصصة، والتي عقدت في مقر أكاديمية شرطة لوس أنجليس وركزت على إكساب المشاركين المهارات الاحترافية والخبرات الدفاعية في الدراجات الهوائية واستخداماتها في شتى المجالات ذات الصلة بالعمل الميداني.

وتضمنت موضوعات الدورة السيطرة والتحكم على قيادة الدراجة الهوائية لمسافات طويلة وفي مناطق مرتفعة بما يعزز قوة التحمل باحترافية عالية في أداء المهام الأمنية، والرماية من على الدراجات الهوائية بوضعيات مختلفة والتعامل بمهارة مع الجمهور والتواصل معهم بشكل إيجابي، إلى جانب التعامل مع الحالات الطارئة. وتتمثل مهام دوريات الدراجات الهوائية في تطبيق استراتيجية شرطة أبوظبي في تعزيز استدامة الأمن والأمان من خلال مهامها في مكافحة الجريمة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية وتأمين المناسبات الرسمية والمشاركة في الاحتفالات والمناسبات المجتمعية.