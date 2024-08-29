سلطان النيادي: مكانة محورية ضمن منهجية الإمارات لـ«الشباب والسلام»

ترأس معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي دولة لشؤون الشباب، وفد الدولة المشارك في أعمال المنتدى الدولي رفيع المستوى حول الشباب والسلام والأمن، الذي يعقد تحت شعار ((الرؤية العربية.. الشباب والسلام والأمن على الساحة العالمية))، الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية.

فعاليات

وجاء المنتدى بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزراء الشباب والرياضة العرب، ووفود شبابية عربية، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

وشهد المنتدى ضمن فعالياته، إطلاق الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن 2023 - 2028، التي تهدف إلى تنفيذ الأجندة وقرارات مجلس الأمن في المنطقة العربية، وتعزيز التعاون على المستوى الإقليمي لدعم جهود البلدان العربية، من خلال رؤية تعزز من دور الشباب العربي في المشاركة الفاعلة، والمساهمة الإيجابية في قضايا التنمية والسلام والأمن.

رؤية

وقال الدكتور سلطان النيادي: إن مسألة الشباب والسلام والأمن، تحتل مكانة محورية ضمن منهجية دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها، ورؤيتها الراسخة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تجسد التزامنا العميق بدعم الشباب عنصراً أساسياً لتحقيق الازدهار الذي يعد السلام أحد أهم أركانه، وتشكيل منظومة اجتماعية سلمية عالمية ومستدامة.

أولوية

وأضاف معاليه أن أولويات دولة الإمارات بملف الشباب والسلام والأمن، تتمثل في تمكينهم، إذ تحرص على توفير البيئة المناسبة التي تتيح لهم القدرة على تنمية مهاراتهم، وتفتح أمامهم أبواب الفرص بمختلف مجالات الحياة، وإشراكهم في صُنع القرارات، ليكون لهم دور بارز في صياغة السياسات الداعمة للاستقرار بمجتمعاتهم.

فضلاً عن الاستثمار في طاقاتهم، من خلال تطوير برامج ومبادرات نوعية، تدفع بهم نحو تحويل إمكاناتهم إلى قوة إيجابية، تواكب تطلعات الوطن المستقبلية، واصفاً تمكين الشباب علمياً وعملياً، بأنه أحد أهم خمس توصيات تتضمنها الأجندة الوطنية للشباب 2031، التي تشكل خارطة طريق نحو مستقبل مشرق، سيتحقق بسواعد الشباب، والعقول الوطنية الطامحة بغدٍ أفضل.

وعقدت جامعة الدول العربية، على هامش المنتدى، اجتماعاً استثنائياً لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، لبحث الأولويات الوطنية للدول العربية في تطوير الخطة التنفيذية لاستراتيجية الشباب والسلام والأمن.

شراكة استراتيجية لدعم المواهب والاستثمار في الطاقات الشابة

نظم كل من مركز الشباب العربي ومؤسسة ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية، لقاء خاصاً مع ممثلي المؤسسات الوطنية والدولية ووسائل الإعلام العاملة في الأردن لإطلاعهم بشكل حصري على مستجدات بناء وتطوير أول مركز إبداعي إقليمي للشباب في الأردن، وذلك قبل الافتتاح والتشغيل الرسمي لبناء شراكات استراتيجية لدعم المواهب الشابة، وتلبية للرؤية الطموحة للمؤسستين .

والتي ترتكز على تمكين الشباب والاستثمار في طاقتهم على اختلاف فئاته وتخصصاته واهتماماته. وعقد اللقاء في العاصمة عمان في مقر مؤسسة ولي العهد باعتبارها الوجهة الأولى ضمن خطة التوسع الإقليمي لمركز الشباب العربي من مقره الرئيسي في أبوظبي.

وذلك بحضور معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، ومحمد سلامة النابلسي، وزير الشباب في الأردن، والمهندس غسّان إيليا نُقل رئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد، والدكتورة تمام منكو المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد.

واستعرض المنظمون نموذج عمل مركز الشباب العربي في الأردن كأول مبادرة إقليمية من نوعها، وبكونه سيشكّل خلاصة وتجربة عمل جوهرية وغنية للشباب في الأردن في قطاع تمكين وتشغيل المراكز المُرادفة، إذ تتميز هذه المراكز بأنها تعتمد الشباب كمفكرين، مُصممين، مُخططين، وأصحاب قرار، ومُنفذين داخل هذه المراكز الإبداعية.

وخلال كلمته قال معالي الدكتور سلطان النيادي: ((تعتبر العلاقة بين قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية نموذجاً مُلهماً لكل المنطقة والعالم، وكأننا نتحدث عن شعب واحد، فهي علاقة أخوّة وتاريخٍ وتطلعات مشتركة.

وهذا التكامل في رؤى القيادتين الحكيمتين لبلدينا هو المحرك الرئيسي لهذا المشروع الطموح، والذي يؤمن بضرورة توفير الفرص للشباب وتمكينهم، وزيادة قدراتهم وصولاً بها إلى أفضل مستوياتها)).

وأضاف معاليه: ((سيعمل المركز في الأردن من دون حدود، بنموذج عمل مركز الشباب العربي، كإحدى أذرع إحياء الأمل في المنطقة العربية، بشكل علمي وعملي قائم على معرفة اهتمامات الشباب وتوجهاتهم، واعتماد آلية عمل قائمة على التحسين المستمر، وكواحد من ((مُسرعات الأفراد)) التي تنطلق بقاعدتها من المملكة الأردنية الهاشمية إلى الإقليم والعالم ككل)).