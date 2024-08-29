شيخة ديماس.. مسيرة تعليمية وبصمات نابضة بالتميز

على مدار 51 عاماً في مجال والتعليم نجحت شيخة ديماس، في أن تنحت بطيبتها في أعماق مشاعر طلابها وطالباتها وحتى زملائها، معاني جميلة تخلدت في وجدانهم بذكريات لا تمحى، وأن تربي وتخرج أجيالاً تمكنت من خدمة وطنها، وأسهمت في تنميته، كافحت، وكرست حياتها لتنشئة أبنائها وأبناء الوطن، ومنحتهم فيضاً من الحنان والتضحية والحب بلا حدو.

شيخة ديماس امتهنت التدريس في عمر الـ17 عاماً بعد أن حصلت على الثانوية العامة، واستطاعت مواجهة مصاعب الحياة في سبيل تربية وتنشئة أبنائها وطلابها، ليصلوا إلى مراكز أعلى، ومؤهلات عليا. رغبت في بداية حياتها عقب حصولها على شهادة الثانوية في دراسة تخصص الهندسة إلا أن والدتها لم توافق، فعينت في إحدى مدارس إمارة الشارقة لتدرس المواد العامة، ثم طلبت منها مديرة المدرسة تدريس اللغة العربية.

لم يقف طموح شيخة عند هذا الحد، حيث التحقت بجامعة الإمارات، وحصلت على تقدير امتياز في تخصص الدراسات الإسلامية واللغة العربية، لتصبح مساعدة المديرة، مؤكدة أنها لم تواجه أي تحديات في العمل، بفضل دعم القيادة لها. وضعت شيخة بصماتها الواضحة في المسيرة التعليمية، حيث أصبح معظم طلابها وطالباتها مديري دوائر ومسؤولين مؤكدين أنها القدوة والأم الحنون.

أنجبت شيخة 6 من الأبناء، وتتميز مسيرة عملها بالكثير من الإنجازات، حيث عملت أيضاً في جائزة الشيخة شمسة بنت سهيل، وفي مجلس الشارقة الاستشاري لمدة 4 سنوات اعتبرتها تجربة مثرية، وأسهمت في تطوير شخصيتها وعلاقاتها.

الإدارة مواقف

وامتدت مسيرة شيخة المهنية 30 عاماً متواصلة من الجهد، أكدت خلالها أن الإدارة هي إدارة مواقف، ولم تفرق يوماً بين عرق أو دين، فالجميع عندها سواسية يغلفها الاحترام المتبادل، وتسودها الأجواء الأسرية، كما تعلمت من الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن والديها.

لم تكتف بهذا القدر من العطاء، بل واصلته بعد أن منحها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قطعة أرض في منطقة مويلح، لتبني مدرستها، وتستكمل جهودها في تنشئة الأجيال، لتشكل بذلك نموذجاً رائعاً للمرأة الإماراتية، ومثالاً متميزاً في عطائها الوطني لخدمة أبناء الوطن سواء في الحياة العامة أو في مجال التربية والتعليم، حيث إنها ممن أثروا في العمل بخبرتهم وكفاءتهم، وأضافوا الكثير من الأعمال البارزة والإنجازات الكثيرة، وأضاءت مسيرتها وصفحاتها البيضاء في حب الوطن.