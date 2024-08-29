جامعة الإمارات تنظم ملتقى الشركاء لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية

نظمت جامعة الإمارات العربية المتحدة، أمس، الشركاء لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، بحضور نخبة من القيادات الحكومية والخبراء في مجال التحول الرقمي، وذلك لمناقشة أفضل الممارسات وتجارب النجاح في تصفير البيروقراطية.

واستهل الملتقى بكلمة ترحيبية، ألقاها الأستاذ الدكتور أحمد الرئيسي مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة، حيث عبّر عن فخر الجامعة باستضافة هذا الملتقى، الذي يهدف إلى تعزيز الكفاءة والفعالية في الإجراءات الحكومية، مؤكداً على أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والأكاديمية لتحقيق الأهداف المشتركة.

ومن جهته، أشار سالم باليوحة مدير إدارة تقييم الخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، في كلمته الرئيسة، إلى دور تصفير البيروقراطية في تحسين تجربة المتعامل، وأهمية تقليل التعقيدات الإدارية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، ما يسهم في تحقيق رضا المتعاملين، ويعزز من مكانة الإمارات كمركز عالمي للتنافسية.

وتضمن الملتقى جلسة حوارية بعنوان: ((نماذج ناجحة في تصفير البيروقراطية: دور التحول الرقمي في تحسين العمليات))، شارك فيها كل من فاطمة النقبي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، والرئيس التنفيذي للابتكار في وزارة المالية، والعقيد سعيد محمد الظهوري مدير إدارة تطوير الخدمات في وزارة الداخلية، وراجي مجدي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في إي آند إنتربرايز، والدكتورة سعاد محمد المرزوقي النائب المشارك لشؤون الطلبة في جامعة الإمارات، وأدارت الجلسة الدكتورة عائشة الظاهري مستشار في جامعة الإمارات.

وتناولت فاطمة النقبي استراتيجيات وزارة المالية في تصفير البيروقراطية، مؤكدة على دور الابتكار في تحسين كفاءة العمل الحكومي، من خلال تبنّي أحدث التقنيات الرقمية. فيما استعرض العقيد سعيد محمد الظهوري، تجربة وزارة الداخلية في تطوير الخدمات الحكومية وتصفير البيروقراطية، مشيراً إلى أهمية التعاون بين الجهات لتحقيق التحول الرقمي الكامل، وتحسين جودة الخدمات.

من جهتها، سلطت الدكتورة سعاد المرزوقي الضوء على تجربة جامعة الإمارات في تصفير البيروقراطية، حيث أكدت على أن تصفير البيروقراطية يسهم في تحسين تجربة الطلبة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، ما يعزز الرضا الطلابي، ويزيد من فعالية العملية التعليمية.