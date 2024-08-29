استعراض سُبل تعزيز التعاون بين الإمارات والعراق

قدّم عبدالله مطر المزروعي أوراق اعتماده إلى فخامة الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، رئيس جمهورية العراق الشقيقة، سفيراً ومفوضاً فوق العادة لدولة الإمارات لدى جمهورية العراق، وذلك خلال مراسم الاستقبال الرسمية التي جرت في قصر بغداد.

ونقل المزروعي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى الرئيس العراقي وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

تحيات

من جانبه، حمّل رئيس جمهورية العراق السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

دعم

وتمنى رئيس جمهورية العراق للسفير التوفيق في مهام عمله، وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.من جهته أعرب السفير عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية العراق الشقيقة وحرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية العراق، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الشقيقين.