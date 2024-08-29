سلطان بن أحمد يفتتح عيادات طلبة ماجستير طب الأسنان

افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس الشارقة، عيادات طلبة الماجستير في تخصص تقويم الأسنان، وذلك في كلية طب الأسنان بجامعة الشارقة، كما تفقد سموه مركز التميز لطب الأسنان في الأسنان الجامعي.

وتجوّل سموه في مجمع العيادات، حيث تعرف إلى ما تضمه من أجهزة ومرافق حديثة وفق أعلى التجهيزات المطلوبة في مجال طب الأسنان، واستمع سموه إلى شرح مفصل عن العيادات وما تقدمه من تجهيزات تعمل على توفير كافة ما يحتاجه الطلبة خلال دراستهم التطبيقية.

خدمات

وتتضمن عيادات طلبة الماجستير 12 عيادة متخصصة في خدمات تقويم الأسنان، مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في مجال تقويم الأسنان، وتهدف العيادات إلى إكساب طلبة الماجستير المهارات الأساسية والمتقدمة في رعاية المرضى وتقنيات التشخيص والمهارات السريرية على مستوى متقدم من الكفاءة.

وتفقد سموه مركز التميز لطب الأسنان في مستشفى الأسنان الجامعي، حيث تم توسعة المركز وإضافة 6 عيادات جديدة لتصبح الطاقة الاستيعابية للمركز 12 عيادة تخدم جميع فئات المجتمع بمن فيهم كبار السن والأطفال، ويعمل بالمركز أعضاء الهيئة التدريسية بكلية طب الأسنان من أطباء متخصصين واستشاريين.

ويقدم المركز خدمات علاجية متنوعة للمرضى منها: جراحة الفم والأسنان والزراعات، والتركيبات الثابتة والمتحركة، وعلاج جذور الأسنان، والحشوات، والتقويم، والأشعة ثلاثية الأبعاد، واستقبل المركز 1478 مريضاً من المستفيدين من برنامج دائرة الخدمات الاجتماعية لكبار السن بإجمالي عدد الزيارات 8421 زيارة منذ انطلاق البرنامج بالتعاون مع جامعة الشارقة قبل عامين.