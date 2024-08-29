نافذة فنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ماذا‭ ‬يعمل‭ ‬باسم‭ ‬يوسف‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬فني؟‭: ‬أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬إم‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬أسماء‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬الموسم‭ ‬السابع‭ ‬لبرنامج‭ ‬المواهب‭ ‬العالمي‭ ‬بنسخته‭ ‬العربية‭ (‬عرب‭ ‬جوت‭ ‬تالنت‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬تصويره‭ ‬في‭ ‬السعودية‭. ‬وستضم‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬المطربة‭ ‬نجوى‭ ‬كرم‭ ‬والممثل‭ ‬ناصر‭ ‬القصبي‭ ‬وباسم‭ ‬يوسف‭.. ‬إن‭ ‬ما‭ ‬يدعو‭ ‬الى‭ ‬الاستغراب‭ ‬بشأن‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬هو‭ ‬وجود‭ ‬باسم‭ ‬يوسف‭ ‬بينهم،‭ ‬فهو‭ ‬في‭ ‬الأساس‭ ‬طبيب‭ ‬جراح‭ ‬ومقدم‭ ‬برامج‭ ‬سياسية‭ ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬هاجم‭ ‬نظام‭ ‬بلده‭ ‬مصر‭ ‬وكذلك‭ ‬دول‭ ‬خليجية‭. ‬ولنا‭ ‬أن‭ ‬نتساءل‭ ‬عن‭ ‬الجهة‭ ‬التي‭ ‬منحته‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة،‭ ‬وعن‭ ‬علاقته‭ ‬ببرنامج‭ ‬يغلب‭ ‬عليه‭ ‬الفن‭. ‬إنها‭ ‬الأمور‭ ‬السياسية‭ ‬وخلفيتها‭ ‬المشبوهة‭!‬

صوت‭ ‬كل‭ ‬الأمم‭ ‬المطربة‭ ‬أصالة‭: ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬احتفلت‭ ‬أصالة‭ ‬بفوزها‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬أفضل‭ ‬50‭ ‬صوتا‭ ‬عربيا‭ ‬في‭ ‬استفتاء‭ ‬أجرته‭ ‬إحدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬الفنية‭. ‬ولإتمام‭ ‬حبكة‭ ‬المسرحية‭ ‬تلقت‭ ‬أصالة‭ ‬التهنئة‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬روتانا‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬ضمن‭ ‬مطربيها‭.. ‬‮«‬ودي‭ ‬أصدق‭ ‬بس‭ ‬قوية‮»‬،‭ ‬ولو‭ ‬كان‭ ‬خبر‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬آخر‭ ‬لصدقته‭. ‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬الخبر‭ ‬عمل‭ ‬كيدي‭ ‬وموجه‭ ‬إلى‭ ‬إحدى‭ ‬الفنانات،‭ ‬فمن‭ ‬هي‭ ‬هذه‭ ‬الفنانة‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الغنائية‭ ‬الآن‭ ‬بقوة؟‭ ‬إنها‭.. ‬آمال‭ ‬ماهر‭.‬

لأول‭ ‬مرة‭ ‬الفضائية‭ ‬المصرية‭ ‬تفعلها‭: ‬خصصت‭ ‬الفضائية‭ ‬المصرية‭ ‬حلقة‭ ‬كاملة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬نجوم‭ ‬العرب‮»‬‭ ‬للذكرى‭ ‬الأولى‭ ‬لوفاة‭ ‬الفنان‭ ‬الكويتي‭ ‬الكبير‭ ‬عبدالكريم‭ ‬عبدالقادر‭. ‬وقد‭ ‬أجادت‭ ‬المذيعة‭ ‬المصرية‭ ‬لفظ‭ ‬أسماء‭ ‬الأغنيات‭.. ‬هذه‭ ‬بادرة‭ ‬جميلة‭ ‬وخطوة‭ ‬جيدة،‭ ‬وتغيير‭ ‬تام‭ ‬في‭ ‬عقلية‭ ‬الإعلام‭ ‬المصري‭ ‬الذي‭ ‬حصر‭ ‬الفن‭ ‬في‭ ‬فنانيه‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭. ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬هذا‭ ‬الانفتاح‭ ‬على‭ ‬الفنانين‭ ‬العرب‭ ‬الذين‭ ‬يغنون‭ ‬بلهجتهم‭ ‬الخاصة‭ ‬ببلدانهم‭. ‬رحم‭ ‬الله‭ ‬الأخ‭ ‬والصديق‭ ‬عبدالكريم‭ ‬عبدالقادر‭ ‬رحمة‭ ‬واسعة‭.‬

مصرية‭ ‬منزعجة‭ ‬من‭ ‬صوت‭ ‬هيفاء‭ ‬وهبي‭: ‬انتشر‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مشهد‭ ‬لفتاة‭ ‬مصرية‭ ‬من‭ ‬كفر‭ ‬الشيخ‭ ‬كانت‭ ‬حاضرة‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬هيفاء‭ ‬وهبي‭ ‬وعلى‭ ‬وجهها‭ ‬الاستياء‭ ‬والانزعاج‭ ‬من‭ ‬صوت‭ ‬هيفاء‭ ‬وهبي‭ ‬وهي‭ ‬تغني‭ ‬بدون‭ ‬موسيقى‭ ‬وعلقت‭ ‬بقولها‭ ‬‮«‬أخذنا‭ ‬ذنوب‭ ‬على‭ ‬الفاضي‮»‬‭.. ‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬لماذا‭ ‬ذهبت‭ ‬الفتاة‭ ‬المصرية‭ ‬إلى‭ ‬الحفل‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬تتحلى‭ ‬بهذا‭ ‬الوعي‭ ‬الفني؟‭!‬،‭ ‬عموما‭ ‬كان‭ ‬موضوعها‭ ‬ظريفا‭ ‬جدا‭.‬

أحمد‭ ‬سعد‭ ‬يمازح‭ ‬منة‭ ‬شلبي‭: ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬بيت‭ ‬السعد‭ ‬المذاع‭ ‬عبر‭ ‬قناة‭ ‬ام‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬قال‭ ‬أحمد‭ ‬سعد‭ ‬إن‭ ‬منة‭ ‬شلبي‭ ‬دخلت‭ ‬في‭ ‬علاقات‭ ‬حب‭ ‬كثيرة‭ ‬وعند‭ ‬الجد‭ (‬تفلسع‭) ‬يعني‭ ‬تهرب،‭ ‬وردت‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬أذكى‭ ‬منك‮»‬‭. ‬والمعروف‭ ‬أن‭ ‬أحمد‭ ‬سعد‭ ‬كثير‭ ‬الزواج‭ ‬والطلاق‭.. ‬يتمتع‭ ‬الفنانون‭ ‬المصريون‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬بحضور‭ ‬محبب‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬التلفزيونية‭ ‬المنوعة‭ ‬بل‭ ‬هم‭ ‬الأفضل‭.‬

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من‭ ‬جماليات‭ ‬النصوص‭ ‬الغنائية‭: ‬أغنية‭ (‬إلا‭ ‬أنت‭) ‬كلمات‭ ‬حسين‭ ‬السيد،‭ ‬لحن‭ ‬محمد‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬غناء‭ ‬نجاة‭ ‬الصغيرة‭:‬

‭ ‬فيها‭ ‬إيه‭ ‬الدنيا‭ ‬دية‭ ‬إلا‭ ‬أنت

كل‭ ‬غالي‭ ‬يهون‭ ‬عليا‭ ‬إلا‭ ‬أنت

وابتساماتي‭ ‬وآهاتي‭ ‬منك‭ ‬أنت

واللي‭ ‬حبيته‭ ‬في‭ ‬حياتي‭ ‬هو‭ ‬أنت

فيها‭ ‬إيه‭ ‬الدنيا‭ ‬إلا‭ ‬أنت