نافذة فنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
«تأخذي كم في الشهر وتلتزمي بالحجاب»: خلال أحد البرامج قالت الراقصة نجوى فؤاد عن إمكانية ارتدائها الحجاب «وفروا لي التزاماتي الشهرية وأنا ألبس الحجاب». وكان ذلك ردها على المذيع تامر أمين الذي قال لها في البرنامج «أنا سأدفع ليكي كل شهر بشرط تلتزمي بالحجاب».. كنت أتمنى أن يكون هذا الحوار غير مصور وعلى الهواء فهي فنانة كبيرة في السن ولا تعمل ومساعدتها عمل واجب.
ماذا يعمل باسم يوسف في برنامج فني؟: أعلنت مجموعة إم بي سي أسماء لجنة تحكيم الموسم السابع لبرنامج المواهب العالمي بنسخته العربية (عرب جوت تالنت)، الذي سيتم تصويره في السعودية. وستضم لجنة التحكيم المطربة نجوى كرم والممثل ناصر القصبي وباسم يوسف.. إن ما يدعو الى الاستغراب بشأن أعضاء اللجنة هو وجود باسم يوسف بينهم، فهو في الأساس طبيب جراح ومقدم برامج سياسية وسبق أن هاجم نظام بلده مصر وكذلك دول خليجية. ولنا أن نتساءل عن الجهة التي منحته هذه الفرصة، وعن علاقته ببرنامج يغلب عليه الفن. إنها الأمور السياسية وخلفيتها المشبوهة!
صوت كل الأمم المطربة أصالة: على صفحتها احتفلت أصالة بفوزها بالمركز الأول ضمن قائمة أفضل 50 صوتا عربيا في استفتاء أجرته إحدى المؤسسات الفنية. ولإتمام حبكة المسرحية تلقت أصالة التهنئة من شركة روتانا التي تعمل ضمن مطربيها.. «ودي أصدق بس قوية»، ولو كان خبر هذا الفوز جاء في وقت آخر لصدقته. من المؤكد أن الخبر عمل كيدي وموجه إلى إحدى الفنانات، فمن هي هذه الفنانة الموجودة في الساحة الغنائية الآن بقوة؟ إنها.. آمال ماهر.
لأول مرة الفضائية المصرية تفعلها: خصصت الفضائية المصرية حلقة كاملة من برنامج «نجوم العرب» للذكرى الأولى لوفاة الفنان الكويتي الكبير عبدالكريم عبدالقادر. وقد أجادت المذيعة المصرية لفظ أسماء الأغنيات.. هذه بادرة جميلة وخطوة جيدة، وتغيير تام في عقلية الإعلام المصري الذي حصر الفن في فنانيه سنوات طويلة. أتمنى أن يستمر هذا الانفتاح على الفنانين العرب الذين يغنون بلهجتهم الخاصة ببلدانهم. رحم الله الأخ والصديق عبدالكريم عبدالقادر رحمة واسعة.
مصرية منزعجة من صوت هيفاء وهبي: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مشهد لفتاة مصرية من كفر الشيخ كانت حاضرة في حفل هيفاء وهبي وعلى وجهها الاستياء والانزعاج من صوت هيفاء وهبي وهي تغني بدون موسيقى وعلقت بقولها «أخذنا ذنوب على الفاضي».. لا أعرف لماذا ذهبت الفتاة المصرية إلى الحفل وهي التي تتحلى بهذا الوعي الفني؟!، عموما كان موضوعها ظريفا جدا.
أحمد سعد يمازح منة شلبي: خلال برنامج بيت السعد المذاع عبر قناة ام بي سي قال أحمد سعد إن منة شلبي دخلت في علاقات حب كثيرة وعند الجد (تفلسع) يعني تهرب، وردت عليه «أنا أذكى منك». والمعروف أن أحمد سعد كثير الزواج والطلاق.. يتمتع الفنانون المصريون ليس فقط بحضور محبب في البرامج التلفزيونية المنوعة بل هم الأفضل.
من جماليات النصوص الغنائية: أغنية (إلا أنت) كلمات حسين السيد، لحن محمد عبدالوهاب غناء نجاة الصغيرة:
فيها إيه الدنيا دية إلا أنت
كل غالي يهون عليا إلا أنت
وابتساماتي وآهاتي منك أنت
واللي حبيته في حياتي هو أنت
فيها إيه الدنيا إلا أنت
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