محاكمة تاجر بريطاني بتهمة تشغيل صراف آلي للعملات المشفرة بدون ترخيص

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت الشرطة البريطانية توجيه أول اتهام في المملكة المتحدة لتاجر بتشغيل صراف آلي للعملات المشفرة من دون الحصول على ترخيص رسمي.
وبحسب ما ذكرته صحيفة ستاندرد Standard فقد وجهت المحكمة اتهاماً واضحاً لحبيب الرحمن، البالغ من العمر 37 عامًا والمقيم في إيست هام بلندن، بتشغيل صراف آلي للعملات المشفرة بدون تسجيله لدى هيئة السلوك المالي ( FCA ).
وجاء هذا الاتهام بعد تفتيش قامت به الشرطة لمتجر « Gadcet » في شارع تشاتام الرئيسي في كينت.
وأفادت الشرطة بأنه خلال عملية التفتيش تم مصادرة عدة أجهزة صراف آلي للعملات المشفرة، بما في ذلك جهاز كان معروضًا للجمهور. واعتقل حبيب الرحمن في اليوم نفسه.
وفي هذا الصدد قال متحدث باسم شرطة كينت: «تعمل هيئة السلوك المالي مع الجهات التنفيذية مثل شرطة كينت لحماية المستهلكين وضمان نزاهة أسواقنا المالية».
وأضافت: «نذكّر باستمرار بأن العملات المشفرة لا تزال غير منظمة إلى حد كبير وتحمل مخاطر عالية؛ فإذا قررت الاستثمار فيها فيجب أن تكون مستعدًا لخسارة كامل استثمارك». ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام محكمة ميدواي الجزئية في 10 أكتوبر القادم.
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