محاكمة تاجر بريطاني بتهمة تشغيل صراف آلي للعملات المشفرة بدون ترخيص

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرته‭ ‬صحيفة‭ ‬ستاندرد‭ ‬ Standard ‭ ‬فقد‭ ‬وجهت‭ ‬المحكمة‭ ‬اتهاماً‭ ‬واضحاً‭ ‬لحبيب‭ ‬الرحمن،‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬37‭ ‬عامًا‭ ‬والمقيم‭ ‬في‭ ‬إيست‭ ‬هام‭ ‬بلندن،‭ ‬بتشغيل‭ ‬صراف‭ ‬آلي‭ ‬للعملات‭ ‬المشفرة‭ ‬بدون‭ ‬تسجيله‭ ‬لدى‭ ‬هيئة‭ ‬السلوك‭ ‬المالي‭ (‬ FCA ‭). ‬

وجاء‭ ‬هذا‭ ‬الاتهام‭ ‬بعد‭ ‬تفتيش‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬الشرطة‭ ‬لمتجر‭ ‬‮«‬ Gadcet ‮»‬‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬تشاتام‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬كينت‭.

‬وأفادت‭ ‬الشرطة‭ ‬بأنه‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬التفتيش‭ ‬تم‭ ‬مصادرة‭ ‬عدة‭ ‬أجهزة‭ ‬صراف‭ ‬آلي‭ ‬للعملات‭ ‬المشفرة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬جهاز‭ ‬كان‭ ‬معروضًا‭ ‬للجمهور‭. ‬واعتقل‭ ‬حبيب‭ ‬الرحمن‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬نفسه‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬قال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬شرطة‭ ‬كينت‭: ‬‮«‬تعمل‭ ‬هيئة‭ ‬السلوك‭ ‬المالي‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬التنفيذية‭ ‬مثل‭ ‬شرطة‭ ‬كينت‭ ‬لحماية‭ ‬المستهلكين‭ ‬وضمان‭ ‬نزاهة‭ ‬أسواقنا‭ ‬المالية‮»‬‭. ‬

وأضافت‭: ‬‮«‬نذكّر‭ ‬باستمرار‭ ‬بأن‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬غير‭ ‬منظمة‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬وتحمل‭ ‬مخاطر‭ ‬عالية؛‭ ‬فإذا‭ ‬قررت‭ ‬الاستثمار‭ ‬فيها‭ ‬فيجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مستعدًا‭ ‬لخسارة‭ ‬كامل‭ ‬استثمارك‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يمثل‭ ‬المتهم‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬ميدواي‭ ‬الجزئية‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم‭.‬