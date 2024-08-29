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ثروة روبرت داوني جونيور تتخطى الـ300 مليون دولار

8/29/2024 7:12:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهدت‭ ‬مسيرة‭ ‬النجم‭ ‬الأميركي‭ ‬روبرت‭ ‬داوني‭ ‬جونيور‭ (‬59‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬تحديات‭ ‬كبيرة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬النجم‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬‮«‬مارفل‮»‬‭ ‬السينمائي،‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬شهرة‭ ‬عالمية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬أفلام‭ ‬‮«‬آيرون‭ ‬مان‮»‬‭.‬

وبات‭ ‬الجمهور،‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬أجمع،‭ ‬يعرف‭ ‬داوني‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬توني‭ ‬ستارك‮»‬،‭ ‬الشخصية‭ ‬التي‭ ‬ظهر‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬السلسلة‭ ‬العالمية‭.‬

ووصلت‭ ‬ثروة‭ ‬جونيور‭ ‬إلى‭ ‬300‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬وفقًا‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬ Celebrity ‭ ‬ Net ‭ ‬ Worth ‮»‬،‭ ‬وقد‭ ‬ساهمت‭ ‬مشاركاته‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬‮«‬مارفل‮»‬‭ ‬السينمائي‭ ‬في‭ ‬جعله‭ ‬واحدًا‭ ‬من‭ ‬أعلى‭ ‬الممثلين‭ ‬أجرًا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬هوليوود‭. ‬كما‭ ‬صنفته‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬فوربس‮»‬‭ ‬كأعلى‭ ‬ممثل‭ ‬أجرًا‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2013‭ ‬و2015‭.‬

حسب‭ ‬تقرير‭ ‬نشرته‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ماركا‮»‬‭ ‬الإسبانية،‭ ‬نمت‭ ‬ثروة‭ ‬داوني‭ ‬تدريجيًا،‭ ‬وزادت‭ ‬أجوره‭ ‬مع‭ ‬تصاعد‭ ‬نجاح‭ ‬سلسلة‭ ‬أفلام‭ ‬‮«‬مارفل‮»‬‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬2008،‭ ‬وقع‭ ‬داوني‭ ‬عقدًا‭ ‬بقيمة‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬للظهور‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬‮«‬مارفل‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬الأمور‭ ‬تغيرت‭ ‬تمامًا‭ ‬بعد‭ ‬نجاح‭ ‬السلسلة‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2010،‭ ‬حيث‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬تقاضي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬أرباح‭ ‬الأفلام‭ ‬التي‭ ‬يظهر‭ ‬فيها‭ ‬بشخصية‭ ‬‮«‬آيرون‭ ‬مان‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬توني‭ ‬ستارك‮»‬،‭ ‬مما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬ثروته‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭.‬

** أجور‭ ‬مذهلة‭:‬ **

بحسب‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ Celebrity ‭ ‬ Net ‭ ‬ Worth ‮»‬،‭ ‬فقد‭ ‬بلغ‭ ‬أجر‭ ‬داوني‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬المنتقمون‮»‬‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬حوالي‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬بينما‭ ‬ارتفع‭ ‬إلى‭ ‬75‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬آيرون‭ ‬مان‭ ‬3‮»‬‭ ‬عام‭ ‬2013‭. ‬حتى‭ ‬في‭ ‬ظهوره‭ ‬القصير‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬سبايدر‭ ‬مان‭ - ‬العودة‭ ‬للوطن‮»‬،‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬15‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

إليك‭ ‬تفاصيل‭ ‬الأجور‭ ‬التي‭ ‬تقاضاها‭ ‬النجم‭ ‬عن‭ ‬أدواره‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬‮«‬مارفل‮»‬‭:‬

‭- ‬ ** نصف‭ ‬مليون‭ ‬دولار ** ‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬آيرون‭ ‬مان‭ ‬1‮»‬‭.‬

‭- ‬ ** 10‭ ‬ملايين‭ ‬دولار ** ‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬آيرون‭ ‬مان‭ ‬2‮»‬‭.‬

‭- ‬ ** 75‭ ‬مليون‭ ‬دولار ** ‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬آيرون‭ ‬مان‭ ‬3‮»‬‭.‬

‭- ‬ ** 50‭ ‬مليون‭ ‬دولار ** ‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬المنتقمون‮»‬‭.‬

‭- ‬ ** 40‭ ‬مليون‭ ‬دولار ** ‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬المنتقمون‭ - ‬عصر‭ ‬أولترون‮»‬‭.‬

‭- ‬ ** 40‭ ‬مليون‭ ‬دولار ** ‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬كابتن‭ ‬أميركا‭ - ‬الحرب‭ ‬الأهلية‮»‬‭.‬

‭- ‬ ** 15‭ ‬مليون‭ ‬دولار ** ‭ ‬لظهور‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬سبايدر‭ ‬مان‭ - ‬العودة‭ ‬للوطن‮»‬‭.‬

‭- ‬ ** 75‭ ‬مليون‭ ‬دولار ** ‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬نهاية‭ ‬الحرب‮»‬‭.‬

‭- ‬ ** 75‭ ‬مليون‭ ‬دولار ** ‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬نهاية‭ ‬اللعبة‮»‬‭.‬

وبذلك،‭ ‬يعد‭
‬جونيور‭ ‬واحدًا‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬النجوم‭ ‬تحقيقًا‭ ‬للثروة‭ ‬في‭ ‬هوليود‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭.‬

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