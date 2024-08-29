ثروة روبرت داوني جونيور تتخطى الـ300 مليون دولار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شهدت مسيرة النجم الأميركي روبرت داوني جونيور (59 عاماً)، تحديات كبيرة، قبل أن يصبح النجم الرئيسي في عالم «مارفل» السينمائي، الذي حقق شهرة عالمية غير مسبوقة في سلسلة أفلام «آيرون مان».
وبات الجمهور، في العالم أجمع، يعرف داوني باسم «توني ستارك»، الشخصية التي ظهر بها في السلسلة العالمية.
ووصلت ثروة جونيور إلى 300 مليون دولار، وفقًا لموقع « Celebrity Net Worth »، وقد ساهمت مشاركاته المستمرة في عالم «مارفل» السينمائي في جعله واحدًا من أعلى الممثلين أجرًا في تاريخ هوليوود. كما صنفته مجلة «فوربس» كأعلى ممثل أجرًا بين عامي 2013 و2015.
حسب تقرير نشرته صحيفة «ماركا» الإسبانية، نمت ثروة داوني تدريجيًا، وزادت أجوره مع تصاعد نجاح سلسلة أفلام «مارفل». في عام 2008، وقع داوني عقدًا بقيمة نصف مليون دولار للظهور في عالم «مارفل»، لكن الأمور تغيرت تمامًا بعد نجاح السلسلة الكبير في عام 2010، حيث بدأ في تقاضي جزء من أرباح الأفلام التي يظهر فيها بشخصية «آيرون مان» أو «توني ستارك»، مما أسهم في زيادة ثروته بشكل ملحوظ.
** أجور مذهلة: **
بحسب موقع « Celebrity Net Worth »، فقد بلغ أجر داوني في فيلم «المنتقمون» عام 2012 حوالي 50 مليون دولار، بينما ارتفع إلى 75 مليون دولار في فيلم «آيرون مان 3» عام 2013. حتى في ظهوره القصير في فيلم «سبايدر مان - العودة للوطن»، حصل على 15 مليون دولار.
إليك تفاصيل الأجور التي تقاضاها النجم عن أدواره في عالم «مارفل»:
- ** نصف مليون دولار ** عن فيلم «آيرون مان 1».
- ** 10 ملايين دولار ** عن فيلم «آيرون مان 2».
- ** 75 مليون دولار ** عن فيلم «آيرون مان 3».
- ** 50 مليون دولار ** عن فيلم «المنتقمون».
- ** 40 مليون دولار ** عن فيلم «المنتقمون - عصر أولترون».
- ** 40 مليون دولار ** عن فيلم «كابتن أميركا - الحرب الأهلية».
- ** 15 مليون دولار ** لظهور خاص في فيلم «سبايدر مان - العودة للوطن».
- ** 75 مليون دولار ** عن فيلم «نهاية الحرب».
- ** 75 مليون دولار ** عن فيلم «نهاية اللعبة».
وبذلك، يعد
جونيور واحدًا من أكثر النجوم تحقيقًا للثروة في هوليود خلال مسيرته.
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