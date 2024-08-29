والد أنغام: ابنتي تستحق لقب صوت مصر وهذه هي حقيقة خلافي معها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





شهد‭ ‬لقب‭ "‬صوت‭ ‬مصر‭" ‬جدلًا‭ ‬واسعًا‭ ‬بين‭ ‬جمهور‭ ‬المطربات،‭ ‬اللقب‭ ‬الذي‭

‬يسعى‭ ‬له‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬لتأييد‭ ‬مطربته‭ ‬المفضلة‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أكد‭ ‬الموسيقار‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬سليمان‭ ‬أحقية‭ ‬ابنته،‭ ‬الفنانة‭ ‬أنغام،‭ ‬بهذا‭ ‬اللقب‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مداخلة‭ ‬هاتفية‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ "‬تفاصيل‭"‬،‭ ‬أشار‭ ‬سليمان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللقب‭ ‬مُنح‭ ‬لأنغام‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النقاد‭ ‬والجمهور،‭ ‬بسبب‭ ‬نجاحاتها‭ ‬المستمرة‭ ‬وعملها‭ ‬الدؤوب‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬نفسها‭ ‬مضيفًا‭ ‬بكل‭ ‬تواضع‭ ‬أن‭ ‬ابنته‭

‬تستحق‭ ‬هذا‭ ‬اللقب‭ ‬بجدارة‭.‬

وعن‭ ‬علاقته‭ ‬بابنته،‭ ‬نفى‭ ‬سليمان‭ ‬الشائعات‭ ‬حول‭ ‬وجود‭ ‬خلافات‭ ‬بينهما،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬علاقتهما‭ ‬جيدة‭ ‬للغاية،‭ ‬ووصف‭ ‬أنغام‭ ‬بأنها‭ "‬حبيبة‭ ‬قلبه‭".‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أنغام،‭ ‬أصدرت‭ ‬مؤخرًا‭ ‬ألبومها‭ ‬الجديد‭ "‬تيجي‭ ‬نسيب‭"‬،‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬نجاحًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬و‭ ‬يضم‭ ‬الألبوم‭ ‬12‭ ‬أغنية،‭ ‬تعاونت‭ ‬فيه‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشعراء‭ ‬والملحنين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الفنان‭ ‬أكرم‭ ‬حسني‭ ‬الذي‭ ‬كتب‭ ‬وألف‭ ‬أغنيتين‭.‬

يأتي‭ ‬هذا‭ ‬الألبوم‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬أنغام‭ ‬مدة‭ ‬4‭ ‬سنوات‭ ‬منذ‭ ‬آخر‭ ‬ألبوم‭ ‬لها،‭ "‬فرح‭"‬،‭ ‬الذي‭ ‬احتوى‭ ‬على‭ ‬15‭ ‬أغنية‭ ‬باللهجة‭ ‬الخليجية‭. ‬وتسعى‭ ‬النجمة‭ ‬المصرية‭ ‬أنغام‭ ‬لإثبات‭ ‬مكانتها‭ ‬دائمًا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬أعمالها‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬ذائقتها‭ ‬الفنية‭ ‬الراقية‭ ‬والتي‭ ‬تنتمي‭ ‬للنمط‭ ‬الكلاسيكي‭ ‬لتؤكد‭ ‬استحقاقها‭ ‬للألقاب‭ ‬الكبيرة‭

‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الغنائية‭ ‬كلقب‭

"‬صوت‭ ‬مصر‭".‬