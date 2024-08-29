والد أنغام: ابنتي تستحق لقب صوت مصر وهذه هي حقيقة خلافي معها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: فاطمة اليوسف
شهد لقب "صوت مصر" جدلًا واسعًا بين جمهور المطربات، اللقب الذي
يسعى له كل فريق لتأييد مطربته المفضلة.
في هذا السياق، أكد الموسيقار محمد علي سليمان أحقية ابنته، الفنانة أنغام، بهذا اللقب.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "تفاصيل"، أشار سليمان إلى أن اللقب مُنح لأنغام من قبل عدد من النقاد والجمهور، بسبب نجاحاتها المستمرة وعملها الدؤوب على تطوير نفسها مضيفًا بكل تواضع أن ابنته
تستحق هذا اللقب بجدارة.
وعن علاقته بابنته، نفى سليمان الشائعات حول وجود خلافات بينهما، مؤكدًا أن علاقتهما جيدة للغاية، ووصف أنغام بأنها "حبيبة قلبه".
تجدر الإشارة إلى أن أنغام، أصدرت مؤخرًا ألبومها الجديد "تيجي نسيب"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا و يضم الألبوم 12 أغنية، تعاونت فيه مع عدد من الشعراء والملحنين، بما في ذلك الفنان أكرم حسني الذي كتب وألف أغنيتين.
يأتي هذا الألبوم بعد غياب أنغام مدة 4 سنوات منذ آخر ألبوم لها، "فرح"، الذي احتوى على 15 أغنية باللهجة الخليجية. وتسعى النجمة المصرية أنغام لإثبات مكانتها دائمًا من خلال تقديم أعمالها الفنية التي تتناسب مع ذائقتها الفنية الراقية والتي تنتمي للنمط الكلاسيكي لتؤكد استحقاقها للألقاب الكبيرة
في الساحة الغنائية كلقب
"صوت مصر".
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