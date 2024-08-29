مخرج مصري يصطحب الكلب الذي شارك ببطولة فيلمه إلى مهرجان فينيسيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نشر المخرج المصري خالد منصور، عبر صفحته الشخصية على. فيسبوك، صورة للكلب "البلدي"، الذي شارك في بطولة فيلمه "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، أعلن من خلالها أن الكلب سيظهر على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا الـ 81.
وكتب منصور تعليقًا على الصورة: "اللمسات الأخيرة قبل ظهور السيد رامبو على السجادة الحمراء في فينيسيا".
وسيعرض الفيلم المصري "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، لخالد منصور، ضمن برنامج "آفاق جديدة - إكسترا" من الدورة الـ 81، لمهرجان فينيسيا السينمائي، في عودة للسينما المصرية إلى عروض المهرجان، بعد غياب 12 عامًا، بحسب ما أعلنت "فيلم كلينك"، الشركة المنتجة والموزعة للفيلم.
وتدور أحداث فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، حول "حسن،
الذي يجد نفسه مضطرا إلى مواجهة مخاوف ماضيه وإعادة اكتشاف نفسه في رحلته لإنقاذ كلبه الوفي رامبو"، بحسب مؤسسة "البحر الأحمر السينمائي" السعودية، الذي حصل الفيلم على دعمٍ منها.
والفيلم من بطولة الفنان المصري عصام عمر، والفنانة الأردنية ركين سعد، والفنانين المصريين أحمد بهاء، وسما إبراهيم، وإنتاج محمد حفظي، ورشا حسني.
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