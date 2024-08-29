مخرج مصري يصطحب الكلب الذي شارك ببطولة فيلمه إلى مهرجان فينيسيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكتب‭ ‬منصور‭ ‬تعليقًا‭ ‬على‭ ‬الصورة‭: "‬اللمسات‭ ‬الأخيرة‭ ‬قبل‭ ‬ظهور‭ ‬السيد‭ ‬رامبو‭ ‬على‭ ‬السجادة‭ ‬الحمراء‭ ‬في‭ ‬فينيسيا‭".‬

وسيعرض‭ ‬الفيلم‭ ‬المصري‭ "‬البحث‭ ‬عن‭ ‬منفذ‭ ‬لخروج‭ ‬السيد‭ ‬رامبو‭"‬،‭ ‬لخالد‭ ‬منصور،‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ "‬آفاق‭ ‬جديدة‭ - ‬إكسترا‭" ‬من‭ ‬الدورة‭ ‬الـ‭ ‬81،‭ ‬لمهرجان‭ ‬فينيسيا‭ ‬السينمائي،‭ ‬في‭ ‬عودة‭ ‬للسينما‭ ‬المصرية‭ ‬إلى‭ ‬عروض‭ ‬المهرجان،‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬12‭ ‬عامًا،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ "‬فيلم‭ ‬كلينك‭"‬،‭ ‬الشركة‭ ‬المنتجة‭ ‬والموزعة‭ ‬للفيلم‭.‬

وتدور‭ ‬أحداث‭ ‬فيلم‭ "‬البحث‭ ‬عن‭ ‬منفذ‭ ‬لخروج‭ ‬السيد‭ ‬رامبو‭"‬،‭ ‬حول‭ "‬حسن،‭

‬الذي‭ ‬يجد‭ ‬نفسه‭ ‬مضطرا‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬مخاوف‭ ‬ماضيه‭ ‬وإعادة‭ ‬اكتشاف‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬رحلته‭ ‬لإنقاذ‭ ‬كلبه‭ ‬الوفي‭ ‬رامبو‭"‬،‭ ‬بحسب‭ ‬مؤسسة‭ "‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬السينمائي‭" ‬السعودية،‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬الفيلم‭ ‬على‭ ‬دعمٍ‭ ‬منها‭.‬

والفيلم‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الفنان‭ ‬المصري‭ ‬عصام‭ ‬عمر،‭ ‬والفنانة‭ ‬الأردنية‭ ‬ركين‭ ‬سعد،‭ ‬والفنانين‭ ‬المصريين‭ ‬أحمد‭ ‬بهاء،‭ ‬وسما‭ ‬إبراهيم،‭ ‬وإنتاج‭ ‬محمد‭ ‬حفظي،‭ ‬ورشا‭ ‬حسني‭.‬