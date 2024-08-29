المقابي عالق في الكويت أكثر من أسبوع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
أكد أحمد المقابي لاعب منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد ونادي النجمة أنه عالق في دولة الكويت الشقيقة أكثر من أسبوع بسبب متأخرات مالية سابقة أثناء فترة احترافه مع نادي القادسية.
وأوضح المقابي في تصريح لـ«أخبار الخليج الرياضي» أنه فوجئ أثناء زيارته لدولة الكويت بوجود أمر قضائي بحقه يمنعه من السفر بسبب عدم تسديد مبالغ إيجار سكنه، وذلك عندما كان لاعباً ومحترفا في صفوف نادي القادسية الكويتي في الموسم 2021-2022.
وأضاف المقابي قائلاً: خلال توقيع عقدي الاحترافي مع القادسية وقعت على عقد إيجار المسكن، وذلك بطلب من مدير الفريق الذي أعلمني آنذاك أن النادي سوف يتكفل بدفع جميع إيجارات اللاعبين المحترفين.
وطالب المقابي بضرورة التدخل من قِبل المسؤولين في مجلس إدارة نادي القادسية والاتحاد الكويتي وكذلك البحريني، لحلحلة الأمور وإنهاء مشكلته التي طالت أكثر من أسبوع ليتسنى له العودة إلى أسرته وبلده.
وشكر المقابي إدارة نادي النجمة بقيادة رئيس الجهاز كرة اليد فهد الملا ونائبه خالد جناحي على مساعيهم وعملهم الدؤوب والتواصل مع الجهات ذات الصلة لحل المشكلة.
الجدير بالذكر أن المقابي قدم الكثير خلال احترافه مع القادسية الكويتي، وأسهم بقوة بتحقيق المركز الثالث في البطولة الآسيوية.
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