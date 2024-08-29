المقابي عالق في الكويت أكثر من أسبوع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





أكد‭ ‬أحمد‭ ‬المقابي‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬ونادي‭ ‬النجمة‭ ‬أنه‭ ‬عالق‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬بسبب‭ ‬متأخرات‭ ‬مالية‭ ‬سابقة‭ ‬أثناء‭ ‬فترة‭ ‬احترافه‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬القادسية‭.‬

وأوضح‭ ‬المقابي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬فوجئ‭ ‬أثناء‭ ‬زيارته‭ ‬لدولة‭ ‬الكويت‭ ‬بوجود‭ ‬أمر‭ ‬قضائي‭ ‬بحقه‭ ‬يمنعه‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬تسديد‭ ‬مبالغ‭ ‬إيجار‭ ‬سكنه،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬لاعباً‭ ‬ومحترفا‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬نادي‭ ‬القادسية‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬2021‭-‬2022‭.‬

وأضاف‭ ‬المقابي‭ ‬قائلاً‭: ‬خلال‭ ‬توقيع‭ ‬عقدي‭ ‬الاحترافي‭ ‬مع‭ ‬القادسية‭ ‬وقعت‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬إيجار‭ ‬المسكن،‭ ‬وذلك‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬مدير‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬أعلمني‭ ‬آنذاك‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬سوف‭ ‬يتكفل‭ ‬بدفع‭ ‬جميع‭ ‬إيجارات‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭.‬

وطالب‭ ‬المقابي‭ ‬بضرورة‭ ‬التدخل‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬القادسية‭ ‬والاتحاد‭ ‬الكويتي‭ ‬وكذلك‭ ‬البحريني،‭ ‬لحلحلة‭ ‬الأمور‭ ‬وإنهاء‭ ‬مشكلته‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬ليتسنى‭ ‬له‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬أسرته‭ ‬وبلده‭.‬

وشكر‭ ‬المقابي‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬بقيادة‭ ‬رئيس‭ ‬الجهاز‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬فهد‭ ‬الملا‭ ‬ونائبه‭ ‬خالد‭ ‬جناحي‭ ‬على‭ ‬مساعيهم‭ ‬وعملهم‭ ‬الدؤوب‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬لحل‭ ‬المشكلة‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المقابي‭ ‬قدم‭ ‬الكثير‭ ‬خلال‭ ‬احترافه‭ ‬مع‭ ‬القادسية‭ ‬الكويتي،‭ ‬وأسهم‭ ‬بقوة‭ ‬بتحقيق‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭.‬