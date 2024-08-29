البحرين تشارك بوفد متميز في افتتاح الألعاب البارالمبية في باريس

ولأول‭ ‬مرة،‭ ‬يُقام‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬البارالمبياد‭ ‬خارج‭ ‬ملعب‭ ‬رياضي،‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬مدينة‭ ‬النور؛‭ ‬ليسجل‭ ‬لحظة‭ ‬تاريخية‭ ‬للدورات‭ ‬البارالمبية،‭ ‬فبعد‭ ‬تنظيم‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬خارج‭ ‬الملعب‭ ‬أيضًا‭ ‬وعلى‭ ‬ضفاف‭ ‬نهر‭ ‬السين،‭ ‬سوف‭ ‬تبدأ‭ ‬فعاليات‭ ‬الحفل‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬بموكب‭ ‬للرياضيين‭ ‬من‭ ‬جادة‭ ‬الشانزليزيه‭ ‬بمشاركة‭ ‬نحو‭ ‬4400‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬168‭ ‬دولة‭.‬

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