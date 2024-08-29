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البحرين تشارك بوفد متميز في افتتاح الألعاب البارالمبية في باريس

8/29/2024 7:12:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حضر‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬الماجد،‭ ‬والشيخ‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرياضة‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬مراسم‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬‮«‬الكونكورد‮»‬،‭ ‬أكبر‭ ‬ميدان‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬باريس،‭ ‬إيذانا‭ ‬بانطلاق‭ ‬منافسات‭ ‬الدورة‭ ‬البارالمبية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬28‭ ‬أغسطس‭ ‬الجاري‭ ‬وحتى‭ ‬8‭ ‬سبتمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وظهر‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬في‭ ‬طابور‭ ‬العرض‭ ‬بحفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬بصورة‭ ‬مميزة،‭ ‬وتشرف‭ ‬بحمل‭ ‬علم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لاعب‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬الكفيف‭ ‬حسين‭ ‬محمد‭ ‬مرتديا‭ ‬الزي‭ ‬الرسمي‭ ‬البحريني‭ ‬وروبا‭ ‬العمري‭ ‬بالزي‭ ‬الشعبي‭ ‬‮«‬ثوب‭ ‬النشل‮»‬،‭ ‬وجذب‭ ‬ظهور‭ ‬الوفد‭ ‬بالزي‭ ‬الوطني‭ ‬اهتمام‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحضور‭.‬

ولأول‭ ‬مرة،‭ ‬يُقام‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬البارالمبياد‭ ‬خارج‭ ‬ملعب‭ ‬رياضي،‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬مدينة‭ ‬النور؛‭ ‬ليسجل‭ ‬لحظة‭ ‬تاريخية‭ ‬للدورات‭ ‬البارالمبية،‭ ‬فبعد‭ ‬تنظيم‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬خارج‭ ‬الملعب‭ ‬أيضًا‭ ‬وعلى‭ ‬ضفاف‭ ‬نهر‭ ‬السين،‭ ‬سوف‭ ‬تبدأ‭ ‬فعاليات‭ ‬الحفل‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬بموكب‭ ‬للرياضيين‭ ‬من‭ ‬جادة‭ ‬الشانزليزيه‭ ‬بمشاركة‭ ‬نحو‭ ‬4400‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬168‭ ‬دولة‭.‬

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