البحرين تشارك بوفد متميز في افتتاح الألعاب البارالمبية في باريس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حضر رئيس الوفد رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، والأمين العام للجنة البارالمبية البحرينية علي محمد الماجد، والشيخ سلطان بن دعيج آل خليفة، رئيس الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة مراسم حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية 2024 في ساحة «الكونكورد»، أكبر ميدان في العاصمة الفرنسية باريس، إيذانا بانطلاق منافسات الدورة البارالمبية المقررة في الفترة من 28 أغسطس الجاري وحتى 8 سبتمبر المقبل.
وظهر وفد مملكة البحرين لذوي العزيمة في طابور العرض بحفل الافتتاح بصورة مميزة، وتشرف بحمل علم مملكة البحرين لاعب ألعاب القوى الكفيف حسين محمد مرتديا الزي الرسمي البحريني وروبا العمري بالزي الشعبي «ثوب النشل»، وجذب ظهور الوفد بالزي الوطني اهتمام الكثير من الحضور.
ولأول مرة، يُقام حفل افتتاح البارالمبياد خارج ملعب رياضي، وتحديدا في قلب مدينة النور؛ ليسجل لحظة تاريخية للدورات البارالمبية، فبعد تنظيم حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 خارج الملعب أيضًا وعلى ضفاف نهر السين، سوف تبدأ فعاليات الحفل هذه المرة بموكب للرياضيين من جادة الشانزليزيه بمشاركة نحو 4400 من اللاعبين من 168 دولة.
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