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منتخبنا الوطني يخوض مرانه الأول في أستراليا

8/29/2024 7:12:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد


خاض‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مرانه‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬المركز‭ ‬الرياضي‭ ‬والترفيهي‭ ‬بمقر‭ ‬إقامته‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غولد‭ ‬كوست‭ ‬الأسترالية،‭ ‬استعداداً‭ ‬لخوض‭ ‬المواجهة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬صاحب‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

وقاد‭ ‬مدرب‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬ماتيي‭ ‬فليبي‭ ‬المران‭ ‬الصباحي‭ ‬أمس‭ ‬الذي‭ ‬اقتصر‭ ‬على‭ ‬التمارين‭ ‬الاستشفائية‭ ‬لإزالة‭ ‬حمل‭ ‬وإرهاق‭ ‬السفر‭ ‬وتنشيط‭ ‬العضلات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تمرين‭ ‬الدراجة‭ ‬الهوائية‭ ‬الثابتة،‭ ‬استعدادًا‭ ‬للتدريبات‭ ‬القادمة‭.‬

كما‭ ‬خاض‭ ‬المنتخب‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدرب‭ ‬دراغان‭ ‬تدريبيا‭ ‬مسائيًا‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬اللاعبون،‭ ‬بغية‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الجوانب‭ ‬الفنية‭ ‬والبدنية‭.‬

وسيواصل‭ ‬منتخبنا‭ ‬اليوم‭ ‬تدريباته‭ ‬تأهبًا‭ ‬لخوض‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬ضيافة‭ ‬منتخب‭ ‬أستراليا‭ ‬يوم‭ ‬5‭ ‬سبتمبر‭ ‬القادم‭.‬

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