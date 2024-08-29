منتخبنا الوطني يخوض مرانه الأول في أستراليا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
خاض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مرانه الأول على ملاعب المركز الرياضي والترفيهي بمقر إقامته في مدينة غولد كوست الأسترالية، استعداداً لخوض المواجهة الأولى أمام صاحب الأرض في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
وقاد مدرب اللياقة البدنية ماتيي فليبي المران الصباحي أمس الذي اقتصر على التمارين الاستشفائية لإزالة حمل وإرهاق السفر وتنشيط العضلات، بالإضافة إلى تمرين الدراجة الهوائية الثابتة، استعدادًا للتدريبات القادمة.
كما خاض المنتخب تحت قيادة المدرب دراغان تدريبيا مسائيًا شارك فيه اللاعبون، بغية الاعتماد على بعض الجوانب الفنية والبدنية.
وسيواصل منتخبنا اليوم تدريباته تأهبًا لخوض مباراته الأولى في ضيافة منتخب أستراليا يوم 5 سبتمبر القادم.
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