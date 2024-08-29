الموافقة على استضافة البحرين لكأس العالم ((المصغرة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تحت رعاية الشيخ راشد بن عبدالرحمن ال خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم المصغرة تم تدشين هوية ورؤية الاتحاد خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق فيدا بمراسي البحرين «ديار المحرق».
وأشار الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة رئيس الاتحاد إلى أنه منذ بداية عمل الاتحاد سعى من خلال المرحلة التأسيسية إلى تنظيم عمله من خلال وضع النظام الأساسي واختيار شعار لهوية الاتحاد، وتحديد الأهداف وفق ما يتماشى مع رؤية القيادة الرياضية في المملكة .
وأضاف رئيس اتحاد كرة القدم المصغرة أنه تمّ خلال فترة زمنية قياسية انضمام الاتحاد إلى الاتحاد الدولي للعبة، وحصل على ترحيب واسع من جميع الأعضاء في المنظومة الدولية لكونه يعد أول اتحاد لهذه اللعبة في منطقة الخليج العربي.
وتابع قائلاً: سيكون العمل خلال المرحلة القادمة على الاهتمام بنشر اللعبة وتنظيم المسابقات في مدن وقرى المملكة، ومن تلك المسابقات سيتم اختيار لاعبين للمنتخبات العمرية والعموم، لتمثيل البحرين في الاستحقاقات الخارجية على المستويين الإقليمي والدولي بالشراكة مع الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية وكافة الجهات المعنية.
وأعلن الشيخ راشد بن عبدالرحمن عن الموافقة المبدئية من الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة على استضافة البحرين لكأس العالم عام 2027، حيث سيتم العمل على إعداد ملف متكامل للحصول على حق استضافة الحدث الذي سيعزز من مكانة البحرين الرياضية على المستوى الدولي.
وألقى السيد جاسم الجبن نائب رئيس الاتحاد كلمة شرح فيها أهداف الاتحاد وبرنامج العمل والرؤية المستقبلية، كما قدّم مصمم شعار الاتحاد علي النجار شرحاً لفكرة الهوية لشعار الاتحاد.
وفي الختام كرّم الشيخ راشد بن عبدالرحمن الجهات الداعمة وضيوف الشرف، وشهد المؤتمر حضور وسائل الإعلام وشخصيات رياضية وحشد من المدعوين.
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