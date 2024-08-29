الموافقة على استضافة البحرين لكأس العالم ((المصغرة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشار‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬عمل‭ ‬الاتحاد‭ ‬سعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬التأسيسية‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬عمله‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬واختيار‭ ‬شعار‭ ‬لهوية‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وتحديد‭ ‬الأهداف‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬القيادة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ .‬

وأضاف‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬المصغرة‭ ‬أنه‭ ‬تمّ‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬قياسية‭ ‬انضمام‭ ‬الاتحاد‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة،‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬ترحيب‭ ‬واسع‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬الدولية‭ ‬لكونه‭ ‬يعد‭ ‬أول‭ ‬اتحاد‭ ‬لهذه‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭.‬

وتابع‭ ‬قائلاً‭: ‬سيكون‭ ‬العمل‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬بنشر‭ ‬اللعبة‭ ‬وتنظيم‭ ‬المسابقات‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬وقرى‭ ‬المملكة،‭ ‬ومن‭ ‬تلك‭ ‬المسابقات‭ ‬سيتم‭ ‬اختيار‭ ‬لاعبين‭ ‬للمنتخبات‭ ‬العمرية‭ ‬والعموم،‭ ‬لتمثيل‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬وكافة‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭.‬

وأعلن‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬عن‭ ‬الموافقة‭ ‬المبدئية‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المصغرة‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬البحرين‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬عام‭ ‬2027،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬ملف‭ ‬متكامل‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬استضافة‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬سيعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭.‬

وألقى‭ ‬السيد‭ ‬جاسم‭ ‬الجبن‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬كلمة‭ ‬شرح‭ ‬فيها‭ ‬أهداف‭ ‬الاتحاد‭ ‬وبرنامج‭ ‬العمل‭ ‬والرؤية‭ ‬المستقبلية،‭ ‬كما‭ ‬قدّم‭ ‬مصمم‭ ‬شعار‭ ‬الاتحاد‭ ‬علي‭ ‬النجار‭ ‬شرحاً‭ ‬لفكرة‭ ‬الهوية‭ ‬لشعار‭ ‬الاتحاد‭.‬

وفي‭ ‬الختام‭ ‬كرّم‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬وضيوف‭ ‬الشرف،‭ ‬وشهد‭ ‬المؤتمر‭ ‬حضور‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬وشخصيات‭ ‬رياضية‭ ‬وحشد‭ ‬من‭ ‬المدعوين‭.‬