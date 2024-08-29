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استطلاع للرأي: هاريس تتقدم على ترامب بدعم من النساء وذوي الأصول اللاتينية

8/29/2024 7:12:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) واشنطن‭ - (‬رويترز‭): ‬أظهر‭ ‬استطلاع‭ ‬للرأي‭ ‬أجرته‭ ‬رويترز‭/‬إبسوس‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ونُشرت‭ ‬نتائجه‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬المرشحة‭ ‬الرئاسية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬كاملا‭ ‬هاريس‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬تأييد‭ ‬بلغ‭ ‬45‭ ‬بالمائة‭ ‬مقابل‭ ‬41‭ ‬بالمائة‭ ‬للمرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬وأن‭ ‬هاريس‭ ‬أثارت‭ ‬حماسة‭ ‬جديدة‭ ‬بين‭ ‬الناخبين‭ ‬وفي‭ ‬السباق‭ ‬قبل‭ ‬انتخابات‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭. ‬

ويزيد‭ ‬التقدم‭ ‬بأربع‭ ‬نقاط‭ ‬مئوية‭ ‬بين‭ ‬الناخبين‭ ‬المسجلين‭ ‬عن‭ ‬تقدم‭ ‬هاريس‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬استطلاع‭ ‬أجرته‭ ‬رويترز‭/‬إبسوس‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬يوليو‭. ‬وأظهر‭ ‬الاستطلاع‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬أُجري‭ ‬في‭ ‬ثمانية‭ ‬أيام‭ ‬انتهت‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬وبلغ‭ ‬هامش‭ ‬الخطأ‭ ‬فيه‭ ‬نقطتين‭ ‬مئويتين،‭ ‬أن‭ ‬هاريس،‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬الحالي،‭ ‬تحظى‭ ‬بدعم‭ ‬بين‭ ‬النساء‭ ‬والمنحدرين‭ ‬من‭ ‬أمريكا‭ ‬اللاتينية‭. ‬

وتقدمت‭ ‬هاريس‭ ‬بتأييد‭ ‬49‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الناخبين‭ ‬مقابل‭ ‬36‭ ‬بالمائة‭ ‬لترامب،‭ ‬بفارق‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬مئوية‭ ‬بين‭ ‬النساء‭ ‬والمنحدرين‭ ‬من‭ ‬أمريكا‭ ‬اللاتينية‭. ‬وفي‭ ‬أربعة‭ ‬استطلاعات‭ ‬أجرتها‭ ‬رويترز‭/‬إبسوس‭ ‬في‭ ‬يوليو،‭ ‬تقدمت‭ ‬هاريس‭ ‬بفارق‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬بين‭ ‬النساء‭ ‬وست‭ ‬نقاط‭ ‬بين‭ ‬المنحدرين‭ ‬من‭ ‬أمريكا‭ ‬اللاتينية‭. ‬

وتقدم‭ ‬ترامب‭ ‬بين‭ ‬الناخبين‭ ‬البيض‭ ‬والرجال،‭ ‬بفارق‭ ‬مماثل‭ ‬في‭ ‬الفئتين‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬يوليو،‭ ‬لكن‭ ‬تقدمه‭ ‬بين‭ ‬الناخبين‭ ‬غير‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬درجات‭ ‬جامعية‭ ‬تقلص‭ ‬إلى‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬استطلاع،‭ ‬منخفضا‭ ‬عن‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬كانت‭ ‬لصالحه‭ ‬بينهم‭ ‬في‭ ‬يوليو‭. ‬وتوضح‭ ‬النتائج‭ ‬مدى‭ ‬ما‭ ‬طرأ‭ ‬على‭ ‬السباق‭ ‬الرئاسي‭ ‬الأمريكي‭ ‬من‭ ‬تغيرات‭ ‬خلال‭ ‬الصيف‭. ‬فقد‭ ‬أنهى‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ (‬81‭ ‬عاما‭) ‬حملته‭ ‬المتعثرة‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬يوليو‭ ‬بعد‭ ‬أداء‭ ‬كارثي،‭ ‬في‭ ‬مناظرة‭ ‬ضد‭ ‬ترامب،‭ ‬أثار‭ ‬دعوات‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬حزبه‭ ‬الديمقراطي‭ ‬للانسحاب‭ ‬من‭ ‬مسعى‭ ‬إعادة‭ ‬انتخابه‭. ‬

وتقدمت‭ ‬هاريس‭ ‬منذئذ‭ ‬على‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البلاد‭ ‬وفي‭ ‬الولايات‭ ‬المتأرجحة‭ ‬الحاسمة‭ ‬بين‭ ‬الحزبين‭. ‬وتقدم‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البلاد،‭ ‬ومنها‭ ‬استطلاعات‭ ‬رويترز‭/‬إبسوس،‭ ‬مؤشرات‭ ‬مهمة‭ ‬عن‭ ‬آراء‭ ‬الناخبين،‭ ‬لكن‭ ‬نتائج‭ ‬المجمع‭ ‬الانتخابي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الولايات‭ ‬المفردة‭ ‬تحدد‭ ‬الفائز،‭ ‬ويحسم‭ ‬السباق‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬بضع‭ ‬ولايات‭ ‬متأرجحة‭ ‬حاسمة‭. ‬

وفي‭ ‬الولايات‭ ‬السبع‭ ‬التي‭ ‬تقاربت‭ ‬فيها‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬2020،‭ ‬وهي‭ ‬ويسكونسن‭ ‬وبنسلفانيا‭ ‬وجورجيا‭ ‬وأريزونا‭ ‬ونورث‭ ‬كارولاينا‭ ‬وميشيجان‭ ‬ونيفادا،‭ ‬حصد‭ ‬ترامب‭ ‬تأييدا‭ ‬بنسبة‭ ‬45‭ ‬بالمائة‭ ‬مقابل‭ ‬43‭ ‬بالمائة‭ ‬لهاريس‭ ‬بين‭ ‬الناخبين‭ ‬المسجلين‭ ‬الذين‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬الاستطلاع‭. ‬

قال‭ ‬نحو‭ ‬73‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الناخبين‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬الاستطلاع‭ ‬إنهم‭ ‬أصبحوا‭ ‬أكثر‭ ‬حماسا‭ ‬للتصويت‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬بعد‭ ‬دخول‭ ‬هاريس‭ ‬السباق‭. ‬ووجد‭ ‬استطلاع‭ ‬أجرته‭ ‬رويترز‭/‬إبسوس‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬أن‭ ‬61‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الاستطلاع‭ ‬الذين‭ ‬اعتزموا‭ ‬التصويت‭ ‬لصالح‭ ‬بايدن‭ ‬كانوا‭ ‬يفعلون‭ ‬ذلك‭ ‬أساسا‭ ‬بغرض‭ ‬التصدي‭ ‬لترامب،‭ ‬بينما‭ ‬52‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الناخبين‭ ‬الذين‭ ‬يعتزمون‭ ‬التصويت‭ ‬لهاريس‭ ‬في‭ ‬استطلاع‭ ‬أغسطس‭ ‬يريدون‭ ‬التصويت‭ ‬لها‭ ‬دعما‭ ‬لها‭ ‬كمرشحة‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬وليس‭ ‬لمعارضة‭ ‬ترامب‭. ‬

لكن‭ ‬ناخبي‭ ‬ترامب‭ ‬عبّروا‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬تحمسهم‭ ‬لمرشحهم،‭ ‬فقد‭ ‬قال‭ ‬64‭ ‬بالمائة‭ ‬إن‭ ‬اختيارهم‭ ‬مدفوع‭ ‬بتأييدهم‭ ‬لترامب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬كونه‭ ‬معارضا‭ ‬لهاريس‭. ‬وقال‭ ‬45‭ ‬بالمائة‭ ‬إنهم‭ ‬اختاروا‭ ‬ترامب‭ ‬لأن‭ ‬لديه‭ ‬نهجا‭ ‬أفضل‭ ‬لإدارة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الأمريكي،‭ ‬وهي‭ ‬نسبة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬استطلاع‭ ‬آخر‭ ‬أجرته‭ ‬رويترز‭/‬إبسوس‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬36‭ ‬بالمائة‭ ‬لهاريس‭. ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬حظيت‭ ‬هاريس‭ ‬بتأييد‭ ‬47‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الاستطلاع‭ ‬مقابل‭ ‬31‭ ‬بالمائة‭ ‬لترامب‭ ‬في‭ ‬سياسة‭ ‬الإجهاض‭. ‬وأُجري‭ ‬الاستطلاع‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البلاد‭ ‬وشارك‭ ‬فيه‭ ‬4253‭ ‬بالغا‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بينهم‭ ‬3562‭ ‬ناخبا‭ ‬مسجلا‭. ‬

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