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بوريل يسعى لفرض عقوبات أوروبية على وزراء إسرائيليين

8/29/2024 7:12:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بروكسل‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قال‭ ‬مسؤول‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬إنه‭ ‬سيطلب‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬وزراء‭ ‬إسرائيليين‭ ‬متّهمين،‭ ‬وفقا‭ ‬له،‭ ‬بنشر‭ ‬الكراهية‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬

وأشار‭ ‬بوريل‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬أطلق‭ ‬‮«‬العملية‭ ‬للطلب‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء،‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬ترى‭ ‬ذلك‭ ‬مناسبا‮»‬،‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬وزراء‭ ‬لم‭ ‬يذكر‭ ‬أسماءهم،‭ ‬يطلقون‭ ‬‮«‬رسائل‭ ‬كراهية‭ ‬غير‭ ‬مقبولة‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬قبيل‭ ‬بدء‭ ‬اجتماع‭ ‬غير‭ ‬رسمي‭ ‬لوزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تكون‭ ‬لديه‭ ‬محظورات‭ ‬وأن‭ ‬يستخدم‭ ‬الأدوات‭ ‬المتاحة‭ ‬له‭ ‬لضمان‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‮»‬‭.‬

ويستهدف‭ ‬اقتراح‭ ‬بوريل‭ ‬وزير‭ ‬المال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بتسلئيل‭ ‬سموتريتش‭ ‬ووزير‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬إيتمار‭ ‬بن‭ ‬غفير‭ ‬اللذين‭ ‬ينتميان‭ ‬إلى‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف،‭ ‬بحسب‭ ‬دبلوماسيين‭. ‬

لكنّ‭ ‬فرص‭ ‬نجاح‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬ضئيلة‭ ‬مع‭ ‬انقسام‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الـ27‭ ‬منذ‭ ‬هجوم‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬شنّته‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬والذي‭ ‬أشعل‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وتدافع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬المجر‭ ‬والنمسا‭ ‬وتشيكيا،‭ ‬عن‭ ‬‮«‬حق‮»‬‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬وتمنع‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬صارمة‭ ‬ضد‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭.‬

ووصف‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المجري‭ ‬بيتر‭ ‬سيارتو‭ ‬اقتراح‭ ‬بوريل‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬خطير‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أبدت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الألمانية‭ ‬أنالينا‭ ‬بيربوك‭ ‬ترددا‭ ‬في‭ ‬فكرة‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات،‭ ‬مذكّرة‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬عقوبات‭ ‬فرضها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬على‭ ‬مستوطنين‭ ‬يهود‭ ‬ارتكبوا‭ ‬أعمال‭ ‬عنف،‭ ‬وبأن‭ ‬أي‭ ‬خطوة‭ ‬أخرى‭ ‬ستحتاج‭ ‬إلى‭ ‬موافقة‭ ‬بالإجماع‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيطالي‭ ‬أنتونيو‭ ‬تاياني‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬عبر‭ ‬الاعتراف‭ ‬النظري‭ ‬بفلسطين،‭ ‬أو‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيليين،‭ ‬يمكننا‭ ‬حل‭ ‬المشكلة‮»‬‭. ‬

وتشمل‭ ‬العقوبات‭ ‬الأوروبية‭ ‬حظر‭ ‬سفر‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬التكتل‭ ‬ومصادرة‭ ‬الأصول‭ ‬الموجودة‭ ‬داخل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

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