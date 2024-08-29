إسرائيل تواصل عدوانها الواسع على الضفة الغربية لليوم الثاني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويثير‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قلق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬حذّرت‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬‮«‬تفاقم‭ ‬الوضع‭ ‬الكارثي‭ ‬أصلا‮»‬‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

وارتفع‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الأربعاء،‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

وأكّدت‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬استشهاد‭ ‬الأخ‭ ‬المجاهد‭ ‬محمد‭ ‬جابر‭ (‬أبو‭ ‬شجاع‭)‬،‭ ‬قائد‭ ‬كتيبة‭ ‬طولكرم‭ ‬التابعة‭ ‬لسرايا‭ ‬القدس،‭ ‬وأحد‭ ‬مؤسسيها‭ ‬الأوائل،‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬إخوانه‭ ‬في‭ ‬الكتيبة‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬جابر‭ ‬‮«‬نجا‭ ‬من‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬محاولات‭ ‬الاغتيال‭ ‬والاعتقال‭ ‬سابقا‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬عسكرية‭ ‬نفّذها‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬وقرى‭ ‬فلسطينية‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭.

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ونعت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬القائد‭ ‬أبو‭ ‬شجاع‭ ‬وكافة‭ ‬شهداء‭ ‬شعبنا‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬استمرار‭ ‬عدوان‭ ‬الاحتلال‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬لن‭ ‬يكسر‭ ‬شعبنا‭ ‬ومقاومتنا‮»‬‭.

‬وسمع‭ ‬دوي‭ ‬انفجارات‭ ‬في‭ ‬طولكرم‭ ‬أمس،‭ ‬بحسب‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.

‬وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬بلدية‭ ‬المدينة‭ ‬حكيم‭ ‬أبو‭ ‬صفية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬سكان‭ ‬المنطقة‭ ‬باتوا‭ ‬محرومين‭ ‬من‭ ‬المياه،‭ ‬وفي‭ ‬مخيم‭ ‬نور‭ ‬شمس‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬مياه‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الدمار‭ ‬هائل‮»‬‭. ‬

في‭ ‬جنين‭ ‬حيث‭ ‬تُسمع‭ ‬أصوات‭ ‬إطلاق‭ ‬نار،‭ ‬هجر‭ ‬السكان‭ ‬الشوارع،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬صحفي‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وأفاد‭ ‬سكان‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬بأن‭ ‬الجيش‭ ‬انسحب‭ ‬من‭ ‬مخيم‭ ‬الفارعة‭ ‬في‭ ‬طوباس‭ ‬حيث‭ ‬استشهد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الأربعاء‭.

‬وبحسب‭ ‬نادي‭ ‬الأسير‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬تم‭ ‬اعتقال‭ ‬45‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬منذ‭ ‬الأربعاء‭. ‬

ودعا‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬للعمليات‮»‬‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬وندّد‭ ‬باستخدام‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬مدنية،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬للـ«خسارات‭ ‬في‭ ‬الأرواح‮»‬،‭ ‬و«بينهم‭ ‬أطفال‮»‬‭.

‬وقالت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬التطورات‭ ‬الخطيرة‭ ‬تغذّي‭ ‬الوضع‭ ‬المتفجّر‭ ‬أصلا‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وتنتقص‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬مقرّا‭. ‬

وحذّر‭ ‬مسؤول‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تشكل‭ ‬أرضية‭ ‬لتوسيع‭ ‬الحرب‭ ‬من‭ ‬غزة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الدمار‭ ‬الواسع‭ ‬النطاق‮»‬‭. ‬

وندّدت‭ ‬إيران‭ ‬بـ«التدمير‭ ‬الوحشي‭ ‬للبنى‭ ‬التحتية‭ ‬الحضرية‭ ‬والخدمية‮»‬،‭ ‬داعية‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬‮«‬إجراءات‭ ‬فورية‭ ‬وفعالة‭ ‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬للإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭. ‬

وتشهد‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬توغلات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬منتظمة،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬النادر‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذها‭ ‬بشكل‭ ‬متزامن‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬عدّة،‭ ‬وبإسناد‭ ‬جوي،‭ ‬كما‭ ‬يحدث‭ ‬منذ‭ ‬الأربعاء‭.

‬ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬استشهد‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬637‭ ‬فلسطينيا،‭ ‬وقتل‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬19‭ ‬إسرائيليا،‭ ‬بينهم‭ ‬جنود‭. ‬