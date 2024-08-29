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ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار قبيل بيانات التضخم الأمريكية

8/29/2024 7:12:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ارتفعت
أسعار‭ ‬الذهب
خلال‭ ‬التعاملات‭ ‬الآسيوية‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬ملامسة‭ ‬مستويات‭ ‬قياسية،‭ ‬وسط‭ ‬تباطؤ‭ ‬انتعاش‭ ‬الدولار‭ ‬قبيل‭ ‬بيانات‭ ‬التضخم‭ ‬الأمريكية‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬توقعات‭ ‬خفض‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭.‬

وشهدت
أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬الفوري‮
‬ارتفاعًا‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭.‬4 % ‭ ‬إلى‭ ‬2 , 515.76‭ ‬دولارا‭ ‬للأونصة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬زادت‭ ‬عقود‭ ‬الذهب‭ ‬الآجلة‭ ‬لشهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭.‬4 % ‭ ‬لتسجل‭ ‬2 , 515.91‭ ‬دولارا‭ ‬للأونصة؛‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أورده‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إنفستنج‮»‬‭ ‬الأمريكي‭ ‬المختص‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والتداول‭.‬

وتظل‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬مستوياتها‭ ‬القياسية‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬2 , 532.05‭ ‬دولارا‭ ‬للأونصة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المعدن‭ ‬الأصفر‭ ‬قد‭ ‬واجه‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مستويات‭ ‬جديدة،‭ ‬فإنه‭ ‬ظل‭ ‬مدعومًا‭ ‬بتوقعات‭ ‬قوية‭ ‬بأن‭ ‬بنك‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الفيدرالي‭ ‬الأمريكي‭ ‬سيقوم‭ ‬بخفض‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬وهو‭ ‬سيناريو‭ ‬يعزز‭ ‬الذهب‭.‬

وعن‭ ‬المعادن‭ ‬الثمينة‭ ‬الأخرى،‭ ‬ارتفعت‭ ‬عقود‭ ‬البلاديوم‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭.‬5 % ‭ ‬إلى‭ ‬942‭.‬50‭ ‬دولارا‭ ‬للأونصة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬صعدت‭ ‬عقود‭ ‬الفضة‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭.‬8 % ‭ ‬إلى‭ ‬29‭.‬858‭ ‬دولارا‭ ‬للأونصة‭.‬

وفي‭ ‬المعادن‭ ‬الصناعية،‮
‬ارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬النحاس
بشكل‭ ‬ضئيل‭ ‬امس‭ ‬الخميس،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬انتعاشها‭ ‬الذي‭ ‬لوحظ‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬بدا‭ ‬وكأنه‭ ‬نفد‭.‬

وزادت‭ ‬عقود‭ ‬النحاس‭ ‬القياسية‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬لندن‭ ‬للمعادن‭ ‬بنسبة‭ ‬0.3 % ‭ ‬إلى‭ ‬9 , 268.50‭ ‬دولارا‭ ‬للطن،‭ ‬بينما‭ ‬ارتفعت‭ ‬عقود‭ ‬النحاس‭ ‬لمدى‭ ‬شهر‭ ‬واحد‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭.‬1 % ‭ ‬إلى‭ ‬4‭.‬2190‭ ‬دولارا‭ ‬للرطل‭.‬

لكن‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬انتعاش‭ ‬النحاس‭ ‬الأخير‭ ‬يفتقر‭ ‬إلى‭ ‬الزخم،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬القلق‭ ‬بشأن‭ ‬احتمالات‭ ‬تجدد‭ ‬الحرب‭ ‬التجارية‭ ‬مع‭ ‬الغرب،‭ ‬والتي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬أكبر‭ ‬مستورد،‭ ‬الصين‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬احتمال‭ ‬تحسن‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وسط‭ ‬خفض‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬حفز‭ ‬بعض‭ ‬الرهانات‭ ‬على‭ ‬تحسن‭ ‬الطلب‭ ‬العالمي‭ ‬على‭ ‬النحاس‭.‬

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