ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار قبيل بيانات التضخم الأمريكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ارتفعت
أسعار الذهب
خلال التعاملات الآسيوية أمس الخميس، ملامسة مستويات قياسية، وسط تباطؤ انتعاش الدولار قبيل بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية التي من المحتمل أن تؤثر على توقعات خفض أسعار الفائدة.
وشهدت
أسعار الذهب الفوري
ارتفاعًا بنسبة 0.4 % إلى 2 , 515.76 دولارا للأونصة، في حين زادت عقود الذهب الآجلة لشهر ديسمبر بنسبة 0.4 % لتسجل 2 , 515.91 دولارا للأونصة؛ وفق ما أورده موقع «إنفستنج» الأمريكي المختص في شؤون الاقتصاد والتداول.
وتظل أسعار الذهب قريبة من مستوياتها القياسية التي بلغت 2 , 532.05 دولارا للأونصة الأسبوع الماضي.
وعلى الرغم من أن المعدن الأصفر قد واجه صعوبة في تحقيق مستويات جديدة، فإنه ظل مدعومًا بتوقعات قوية بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيقوم بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، وهو سيناريو يعزز الذهب.
وعن المعادن الثمينة الأخرى، ارتفعت عقود البلاديوم بنسبة 0.5 % إلى 942.50 دولارا للأونصة، في حين صعدت عقود الفضة بنسبة 0.8 % إلى 29.858 دولارا للأونصة.
وفي المعادن الصناعية،
ارتفعت أسعار النحاس
بشكل ضئيل امس الخميس، رغم أن انتعاشها الذي لوحظ في الأسابيع الأخيرة بدا وكأنه نفد.
وزادت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.3 % إلى 9 , 268.50 دولارا للطن، بينما ارتفعت عقود النحاس لمدى شهر واحد بنسبة 0.1 % إلى 4.2190 دولارا للرطل.
لكن يبدو أن انتعاش النحاس الأخير يفتقر إلى الزخم، خاصة مع استمرار القلق بشأن احتمالات تجدد الحرب التجارية مع الغرب، والتي تؤثر على أكبر مستورد، الصين. ومع ذلك، فإن احتمال تحسن النمو الاقتصادي وسط خفض أسعار الفائدة حفز بعض الرهانات على تحسن الطلب العالمي على النحاس.
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