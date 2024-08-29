لتعزيز البحرنة في قطاع الضيافة.. ((فنادق الخليج)) تحتفل بتخريج الفوج الأول من برنامج التدريب المهني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تصوير: محمد سرحان
تواصل مجموعة فنادق الخليج التزامها الثابت بدعم جهود البحرنة وتعزيز تطوير الكوادر الوطنية في قطاع الضيافة والفندقة في مملكة البحرين. في هذا السياق، نظمت المجموعة حفلًا ختاميًا لتخريج الدفعة الأولى من برنامج التدريب المهني، الذي يعكس التزامها العميق بدعم البحرنة من خلال تأهيل الشباب البحرينيين في هذا القطاع الحيوي.
حضر الحفل فاروق المؤيد، رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب أعضاء آخرين من المجلس، تأكيدًا لحرص مجلس الإدارة على دعم هذه البرامج التي تهدف إلى تعزيز البحرنة من خلال تمكين الكفاءات البحرينية الشابة وتطوير قادة المستقبل في قطاع ضيافة.
تضمن البرنامج تدريب 34 طالبًا وطالبة من المدارس الثانوية والجامعات البحرينية على مدى 8 أسابيع خلال العطلة الصيفية. تم تدريب المشاركين في مختلف أقسام فنادق المجموعة، بما في ذلك الاستقبال، الموارد البشرية، المطبخ، الأغذية والمشروبات، تقنية المعلومات، الشؤون المالية والمحاسبة، المبيعات والتسويق، الهندسة، والإشراف الداخلي.
وفي تعليقه على هذه المناسبة، صرح أحمد جناحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق الخليج، قائلاً: «نحن فخورون بتخريج الفوج الأول من الشباب البحرينيين الذين أظهروا مستوى عاليًا من الجدية والدافعية خلال فترة تدريبهم. هذا البرنامج يعكس رؤيتنا واستراتيجيتنا الهادفة إلى تعزيز قدرات الكوادر البحرينية وتزويدهم بالخبرات والمهارات اللازمة للاندماج الفعّال في سوق العمل».
وأضاف جناحي: «إن التزامنا بتوفير فرص تدريبية للشباب البحريني يؤكد دورنا الريادي في تطوير قطاع الضيافة والفندقة في البحرين. نؤمن بأن هذه الجهود تسهم في تعزيز البحرنة في هذا القطاع الحيوي، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب البحريني لبناء مستقبل مهني ناجح».
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