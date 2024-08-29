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لتعزيز البحرنة في قطاع الضيافة.. ((فنادق الخليج)) تحتفل بتخريج الفوج الأول من برنامج التدريب المهني

8/29/2024 7:12:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان


تواصل‭ ‬مجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج‭ ‬التزامها‭ ‬الثابت‭ ‬بدعم‭ ‬جهود‭ ‬البحرنة‭ ‬وتعزيز‭ ‬تطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬والفندقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬نظمت‭ ‬المجموعة‭ ‬حفلًا‭ ‬ختاميًا‭ ‬لتخريج‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬التدريب‭ ‬المهني،‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬التزامها‭ ‬العميق‭ ‬بدعم‭ ‬البحرنة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تأهيل‭ ‬الشباب‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭.‬

حضر‭ ‬الحفل‭ ‬فاروق‭ ‬المؤيد،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أعضاء‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬المجلس،‭ ‬تأكيدًا‭ ‬لحرص‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬البحرنة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تمكين‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة‭ ‬وتطوير‭ ‬قادة‭ ‬المستقبل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬ضيافة‭.‬

تضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬تدريب‭ ‬34‭ ‬طالبًا‭ ‬وطالبة‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬الثانوية‭ ‬والجامعات‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬8‭ ‬أسابيع‭ ‬خلال‭ ‬العطلة‭ ‬الصيفية‭. ‬تم‭ ‬تدريب‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أقسام‭ ‬فنادق‭ ‬المجموعة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الاستقبال،‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬المطبخ،‭ ‬الأغذية‭ ‬والمشروبات،‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات،‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والمحاسبة،‭ ‬المبيعات‭ ‬والتسويق،‭ ‬الهندسة،‭ ‬والإشراف‭ ‬الداخلي‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬أحمد‭ ‬جناحي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بتخريج‭ ‬الفوج‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬البحرينيين‭ ‬الذين‭ ‬أظهروا‭ ‬مستوى‭ ‬عاليًا‭ ‬من‭ ‬الجدية‭ ‬والدافعية‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬تدريبهم‭. ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬يعكس‭ ‬رؤيتنا‭ ‬واستراتيجيتنا‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالخبرات‭ ‬والمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬للاندماج‭ ‬الفعّال‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬جناحي‭: ‬‮«‬إن‭ ‬التزامنا‭ ‬بتوفير‭ ‬فرص‭ ‬تدريبية‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭ ‬يؤكد‭ ‬دورنا‭ ‬الريادي‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬والفندقة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬البحرنة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي،‭ ‬وتفتح‭ ‬آفاقًا‭ ‬جديدة‭ ‬أمام‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬لبناء‭ ‬مستقبل‭ ‬مهني‭ ‬ناجح‮»‬‭.‬

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