فنادق الخليج.. دور ريادي في قطاع الضيافة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخريجون: البرنامج أسهم في تطوير مهاراتنا الأساسية في قطاع الضيافة
مدير الموارد البشرية في فندق الخليج: البرنامج يهدف إلى تمكين الكوادر البحرينية في قطاع الضيافة
كتبت: نوف العمر
في إطار جهود مجموعة فنادق الخليج بالمساهمة في تدريب وتطوير الكوادر البحرينية الشابة اطلقت المجموعة برنامجا تدريبيا مدة 8 أسابيع خلال فترة الصيف والذي استهدف طلبة المدارس الثانوية والجامعات المحلية.
وخلال هذه الفترة التدريبية حصل الملتحقون على فرصة التدريب العملي في مختلف أقسام الفنادق التابعة لمجموعة فنادق الخليج، بما في ذلك الاستقبال، والمطبخ، والأغذية والمشروبات، والموارد البشرية، وتقنية المعلومات، والشؤون المالية والمحاسبة، والمبيعات والتسويق، وأيضا الهندسة والإشراف الداخلي.
وأكدت دلال إبراهيم مدير الموارد البشرية في مجموعة فنادق الخليج أن البرنامج يهدف إلى تمكين الكوادر البحرينية الشابة من اكتساب الخبرة العملية والمهارات الأساسية اللازمة لبناء مسيرتهم المهنية في قطاع الضيافة، ولتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل بما يسهم في بحرنة قطاع الفندقة.
من جانبه، أشار خالد العوضي مدير الموارد البشرية في فندق الخليج إلى أن مجموعة فنادق الخليج تسعى إلى تعزيز وعي الشباب في مجال الفندقة وأهميته من خلال هذه الدورات التدريبية، ما يساعدهم على تطوير مهاراتهم والمساهمة في تطويره واستدامته وتشجيعهم على العمل فيه.
وأبدى الطلبة المشاركون إعجابهم الشديد بالتجربة التعليمية التي اكتسبوها خلال هذه الدورة التدريبية، معربين عن سعادتهم بالفرصة التي منحتها لهم مجموعة فنادق الخليج، لاكتساب خبرة عملية ومهارات جديدة واكتشاف مواهبهم في هذا القطاع الحيوي.
كما أشاد الطلبة بالجهود المبذولة من قبل فريق العمل في الفندق لتوجيههم وتقديم الدعم الضروري لهم خلال فترة التدريب.
وأفادت المتدربة مرام الياسي في قسم الطبخ بأنه تم تدريبهم بشكل مكثف من الناحية النظرية والعملية ما أدى إلى أن تصبح أقوى في هذا المجال وبفضل هذا التدريب من الممكن أن تكون من أفضل الطهاة في البحرين وخارجها في المستقبل.
في السياق ذاته أكد المتدرب سيد هادي في قسم الهندسة الميكانيكية أن هذه التجربة كانت فريدة من نوعها، وأردف: «لم أتوقع أن قطاع الضيافة والفندقة بهذه القوة والأهمية وأنه يسهم في تطوير الذات كثيرا»، ويكتسب خبرات محلية وعالمية وأن البحريني بإمكانه التطوير وعمل الكثير في هذا القطاع.
كما أعربت بيان الشيخ المتدربة في قسم التسويق الرقمي عن حماسها وسعادتها بهذا التدريب لأنه أتاح لها معرفة كل ما هو جديد في العالم الرقمي من ضمنه برامج الأدوبي « Adobe »، وأكملت: «أتمنى من إدارة مجموعة فنادق الخليج الاستمرار في هذا البرنامج التدريبي الذي يسهم بشكل فعال في تهيئة الشباب البحريني لدخول سوق العمل».
وقالت دعاء الأمير المتدربة في قسم الأغذية والمشروبات: إن هذا القسم ينمي المهارات العملية؛ لأنه تم تعريفنا على جميع قواعد الضيافة الأساسية، ومنها مهارات التواصل وكيفية التعامل مع الضيوف وإرضائهم، وبفضل هذه التجربة أصبح قسم الأغذية والمشروبات الخيار الأول لدي في العمل.
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