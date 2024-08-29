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فنادق الخليج.. دور ريادي في قطاع الضيافة

8/29/2024 7:12:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخريجون: البرنامج أسهم في تطوير مهاراتنا الأساسية في قطاع الضيافة

مدير الموارد البشرية في فندق الخليج: البرنامج يهدف إلى تمكين الكوادر البحرينية في قطاع الضيافة

كتبت‭: ‬نوف‭ ‬العمر


في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬مجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج‭ ‬بالمساهمة‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬وتطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة‭ ‬اطلقت‭ ‬المجموعة‭ ‬برنامجا‭ ‬تدريبيا‭ ‬مدة‭ ‬8‭ ‬أسابيع‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الصيف‭ ‬والذي‭ ‬استهدف‭ ‬طلبة‭ ‬المدارس‭ ‬الثانوية‭ ‬والجامعات‭ ‬المحلية‭.‬

وخلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬التدريبية‭ ‬حصل‭ ‬الملتحقون‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬التدريب‭ ‬العملي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أقسام‭ ‬الفنادق‭ ‬التابعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الاستقبال،‭ ‬والمطبخ،‭ ‬والأغذية‭ ‬والمشروبات،‭ ‬والموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬وتقنية‭ ‬المعلومات،‭ ‬والشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والمحاسبة،‭ ‬والمبيعات‭ ‬والتسويق،‭ ‬وأيضا‭ ‬الهندسة‭ ‬والإشراف‭ ‬الداخلي‭.‬

وأكدت‭ ‬دلال‭ ‬إبراهيم‭ ‬مدير‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة‭ ‬من‭ ‬اكتساب‭ ‬الخبرة‭ ‬العملية‭ ‬والمهارات‭ ‬الأساسية‭ ‬اللازمة‭ ‬لبناء‭ ‬مسيرتهم‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة،‭ ‬ولتعزيز‭ ‬جاهزيتهم‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬بحرنة‭ ‬قطاع‭ ‬الفندقة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشار‭ ‬خالد‭ ‬العوضي‭ ‬مدير‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬وعي‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفندقة‭ ‬وأهميته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية،‭ ‬ما‭ ‬يساعدهم‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تطويره‭ ‬واستدامته‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬فيه‭.‬

وأبدى‭ ‬الطلبة‭ ‬المشاركون‭ ‬إعجابهم‭ ‬الشديد‭ ‬بالتجربة‭ ‬التعليمية‭ ‬التي‭ ‬اكتسبوها‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬التدريبية،‭ ‬معربين‭ ‬عن‭ ‬سعادتهم‭ ‬بالفرصة‭ ‬التي‭ ‬منحتها‭ ‬لهم‭ ‬مجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج،‭ ‬لاكتساب‭ ‬خبرة‭ ‬عملية‭ ‬ومهارات‭ ‬جديدة‭ ‬واكتشاف‭ ‬مواهبهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭.‬‮
‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬الطلبة‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الفندق‭ ‬لتوجيههم‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬الضروري‭ ‬لهم‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التدريب‭.‬

وأفادت‭ ‬المتدربة‭ ‬مرام‭ ‬الياسي‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الطبخ‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬تدريبهم‭ ‬بشكل‭ ‬مكثف‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬النظرية‭ ‬والعملية‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬أقوى‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬وبفضل‭ ‬هذا‭ ‬التدريب‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬الطهاة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أكد‭ ‬المتدرب‭ ‬سيد‭ ‬هادي‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الهندسة‭ ‬الميكانيكية‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬كانت‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها،‭ ‬وأردف‭: ‬‮«‬لم‭ ‬أتوقع‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬والفندقة‭ ‬بهذه‭ ‬القوة‭ ‬والأهمية‭ ‬وأنه‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الذات‭ ‬كثيرا‮»‬،‭ ‬ويكتسب‭ ‬خبرات‭ ‬محلية‭ ‬وعالمية‭ ‬وأن‭ ‬البحريني‭ ‬بإمكانه‭ ‬التطوير‭ ‬وعمل‭ ‬الكثير‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭.‬

كما‭ ‬أعربت‭ ‬بيان‭ ‬الشيخ‭ ‬المتدربة‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬التسويق‭ ‬الرقمي‭ ‬عن‭ ‬حماسها‭ ‬وسعادتها‭ ‬بهذا‭ ‬التدريب‭ ‬لأنه‭ ‬أتاح‭ ‬لها‭ ‬معرفة‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الرقمي‭ ‬من‭ ‬ضمنه‭ ‬برامج‭ ‬الأدوبي‭ ‬‮«‬ Adobe ‮»‬،‭ ‬وأكملت‭: ‬‮«‬أتمنى‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬لدخول‭ ‬سوق‭ ‬العمل‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬دعاء‭ ‬الأمير‭ ‬المتدربة‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الأغذية‭ ‬والمشروبات‭: ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬القسم‭ ‬ينمي‭ ‬المهارات‭ ‬العملية؛‭ ‬لأنه‭ ‬تم‭ ‬تعريفنا‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬قواعد‭ ‬الضيافة‭ ‬الأساسية،‭ ‬ومنها‭ ‬مهارات‭ ‬التواصل‭ ‬وكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الضيوف‭ ‬وإرضائهم،‭ ‬وبفضل‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬أصبح‭ ‬قسم‭ ‬الأغذية‭ ‬والمشروبات‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬لدي‭ ‬في‭ ‬العمل‭.‬

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