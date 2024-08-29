النائب الأول لرئيس النواب: البحرين تتمتع بمنظومة تشريعية اقتصادية متينة واستقرار متميز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين ضمن برنامج زيارة عمل لهم إلى مملكة البحرين، يهدف الى تعزيز فرص التجارة والاستثمار النوعية وشق قنوات جديدة من التعاون المشترك، وخلق مشاريع تنموية ريادية في مملكة البحرين من خلال الاستفادة من الخدمات النوعية المقدمة من الحكومة الموقرة والمناخ الاستثماري الجاذب الذي تتمتع به المملكة على مستوى المنطقة.
وخلال اللقاء، رحب النائب الأول لرئيس مجلس النواب بالضيوف من رجال الأعمال والوفد البحريني المرافق لهم، مؤكداً أن مملكة البحرين تتمتع بمنظومة تشريعية اقتصادية متينة واستقرار متميز، بما يحقق التطلعات والأهداف في ظل المسيرة التنموية الشاملة، وهي ترحب بجميع المستثمرين الطامحين الى الاستفادة مما توفره بيئة البحرين الاستثمارية في مجالات الاستثمار النوعية، علاوة على تعزيز الاستثمارات البينية والفرص الواعدة مع المستثمرين من دول المنطقة، بما يعود بالمنفعة والنماء على الوطن والمواطن.
وأشار الى أن مملكة البحرين تسعى دائماً إلى توطيد علاقاتها المشتركة بالأفراد والشركات والمؤسسات الاقتصادية لتعزيز فرص الانفتاح والمواءمة وزيادة حجم المبادلات التجارية، وهي تقدم كافة التسهيلات والإجراءات الميسرة لتعزيز ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية البحرينية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه، أعرب الوفد عن إعجابهم بالتقدم الملحوظ الذي تشهده مملكة البحرين في كافة الأصعدة وبالأخص الصعيد الاقتصادي والاستثماري والدور المحوري الذي تلعبه الحكومة الموقرة في جذب الاستثمارات العالمية والمشاريع الرائدة إلى مملكة البحرين.
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