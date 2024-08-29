النائب الأول لرئيس النواب: البحرين تتمتع بمنظومة تشريعية اقتصادية متينة واستقرار متميز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالضيوف‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬والوفد‭ ‬البحريني‭ ‬المرافق‭ ‬لهم،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تتمتع‭ ‬بمنظومة‭ ‬تشريعية‭ ‬اقتصادية‭ ‬متينة‭ ‬واستقرار‭ ‬متميز،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التطلعات‭ ‬والأهداف‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة،‭ ‬وهي‭ ‬ترحب‭ ‬بجميع‭ ‬المستثمرين‭ ‬الطامحين‭ ‬الى‭ ‬الاستفادة‭ ‬مما‭ ‬توفره‭ ‬بيئة‭ ‬البحرين‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الاستثمار‭ ‬النوعية،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستثمارات‭ ‬البينية‭ ‬والفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬مع‭ ‬المستثمرين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬المنطقة،‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالمنفعة‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭.‬

وأشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تسعى‭ ‬دائماً‭ ‬إلى‭ ‬توطيد‭ ‬علاقاتها‭ ‬المشتركة‭ ‬بالأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬الانفتاح‭ ‬والمواءمة‭ ‬وزيادة‭ ‬حجم‭ ‬المبادلات‭ ‬التجارية،‭ ‬وهي‭ ‬تقدم‭ ‬كافة‭ ‬التسهيلات‭ ‬والإجراءات‭ ‬الميسرة‭ ‬لتعزيز‭ ‬ثقة‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬البحرينية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬الوفد‭ ‬عن‭ ‬إعجابهم‭ ‬بالتقدم‭ ‬الملحوظ‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭ ‬وبالأخص‭ ‬الصعيد‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاستثماري‭ ‬والدور‭ ‬المحوري‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العالمية‭ ‬والمشاريع‭ ‬الرائدة‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬