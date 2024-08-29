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محمد بن حمد آل خليفة يشارك في ورشة عمل عن حماية المنشآت النفطية

8/29/2024 7:12:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬عقدتها‭ ‬جامعة‭ ‬نايف‭ ‬العربية‭ ‬للعلوم‭ ‬الأمنية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الروسية‭ ‬موسكو،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الروسي‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬وحالات‭ ‬الطوارئ‭ ‬والأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتطوير‭ ‬قدرات‭ ‬الكوادر‭ ‬العربية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬حماية‭ ‬المنشآت‭ ‬النفطية‭. ‬واستهدفت‭ ‬الورشة‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬جهود‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب،‭ ‬واستكشاف‭ ‬الأساليب‭ ‬التكنولوجية‭ ‬الحديثة‭ ‬لتأمين‭ ‬المنشآت‭ ‬النفطية،‭ ‬وقد‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬خبراء‭ ‬ومختصون‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬

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