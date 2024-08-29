محمد بن حمد آل خليفة يشارك في ورشة عمل عن حماية المنشآت النفطية

محمد بن حمد آل خليفة يشارك في ورشة عمل عن حماية المنشآت النفطية
التاريخ
8/29/2024 7:12:08 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شارك الدكتور الشيخ محمد بن حمد آل خليفة في ورشة العمل التي عقدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على مدى ثلاثة أيام، بالعاصمة الروسية موسكو، بالتعاون مع وزارة الاتحاد الروسي للدفاع المدني وحالات الطوارئ والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير قدرات الكوادر العربية العاملة في مجالات حماية المنشآت النفطية. واستهدفت الورشة مواصلة العمل على تعزيز جهود تبادل الخبرات والتجارب، واستكشاف الأساليب التكنولوجية الحديثة لتأمين المنشآت النفطية، وقد شارك فيها خبراء ومختصون من الدول العربية وعدد من المنظمات الدولية ذات العلاقة.
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