وزيـر الداخلية يستقبل رئيس البعثة الدبلوماسية للبحرين لدى قطر بمناسبة تعيينه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬رحب‭ ‬الوزير‭ ‬بالسفير،‭ ‬معربا‭ ‬له‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التهنئة‭ ‬بالثقة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬متمنياً‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامه‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬والروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مشيدا‭ ‬بكفاءته‭ ‬وما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬وقدرات‭ ‬دبلوماسية‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬السفير‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لوزير‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬لإنجاح‭ ‬مهمته‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مسيرة‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬