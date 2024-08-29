وزيـر الداخلية يستقبل رئيس البعثة الدبلوماسية للبحرين لدى قطر بمناسبة تعيينه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية صباح أمس السفير محمد بن علي الغتم رئيس البعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى دولة قطر الشقيقة، وذلك بمناسبة تعيينه.
وقد رحب الوزير بالسفير، معربا له عن خالص التهنئة بالثقة الملكية السامية، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهامه الدبلوماسية، والعمل على تطوير أوجه التعاون والروابط الأخوية بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة، مشيدا بكفاءته وما يتمتع به من خبرات وقدرات دبلوماسية.
من جهته، أعرب السفير عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على دعمه لإنجاح مهمته في تطوير مسيرة التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
MENAFN29082024000055011008ID1108617531
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.