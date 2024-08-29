وزير الداخلية: جهود وطنية مقدرة في مجالات تعزيز الأمن السيبراني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية صباح أمس الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني.
وخلال اللقاء أعرب عن خالص شكره وتقديره للرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني، وكافة منتسبي المركز، على ما يقومون به من جهود وطنية مقدّرة في كافة مجالات تعزيز الأمن السيبراني، متمنيا لهم التوفيق والسداد خلال المرحلة القادمة ومواصلة الأداء والنهوض بالمسؤوليات والمهام المنوطة بالمركز في اطار مجلس الدفاع الأعلى.
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