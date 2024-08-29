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وزير الداخلية: جهود وطنية مقدرة في مجالات تعزيز الأمن السيبراني

8/29/2024 7:12:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمركز‭ ‬الوطني‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمركز‭ ‬الوطني‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬وكافة‭ ‬منتسبي‭ ‬المركز،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يقومون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬وطنية‭ ‬مقدّرة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مجالات‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬متمنيا‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬ومواصلة‭ ‬الأداء‭ ‬والنهوض‭ ‬بالمسؤوليات‭ ‬والمهام‭ ‬المنوطة‭ ‬بالمركز‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬مجلس‭ ‬الدفاع‭ ‬الأعلى‭.‬

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