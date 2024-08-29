وزير الإعلام يستقبل سفير البحرين لدى قطر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام، أمس، محمد بن علي الغتم رئيس البعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى دولة قطر الشقيقة.
وخلال اللقاء، هنأ وزير الإعلام، محمد بن علي الغتم بمناسبة الثقة الملكية السامية، ومتمنيًا له النجاح والتوفيق في أداء مهامه الدبلوماسية، بما يرتقي بمسارات التعاون والروابط الأخوية بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة، ومشيدًا بما يتمتع به من خبرات دبلوماسية متميزة.
من جانبه، أعرب السفير الغتم عن جزيل الشكر والتقدير لوزير الإعلام على الدعم في سبيل إنجاح مهمته الدبلوماسية في الارتقاء بأطر التعاون المشترك بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة.
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