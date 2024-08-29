ولي العهد رئيس الوزراء يوجه بإقامة يوم تعريفي بالمدارس الحكومية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإقامة يوم تعريفي بكافة المدارس الحكومية لأولياء الأمور، يقدم فيه أعضاء الهيئات التعليمية والإدارية بالمدارس الحكومية شرحا عن العام الدراسي الجديد، وكلف سموه وزارة التربية والتعليم باتخاذ كافة الاستعدادات التي تكفل توفير بيئة تعليمية تشجع الطلبة في المدارس الحكومية على التفوق والتميز.
وأكد سموه أهمية مواصلة تبني المبادرات التي تكفل تطوير المنظومة التعليمية لتكون مخرجاتها بكافة مراحلها مواكبة لمتطلبات الريادة والإنتاجية وسوق العمل، متمنيا للطلبة والطالبات وللهيئات الأكاديمية والإدارية بمختلف المؤسسات والمراحل التعليمية عاما دراسيا موفقا مكللا بالنجاح والتميز.
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