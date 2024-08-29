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ولي العهد رئيس الوزراء يوجه بإقامة يوم تعريفي بالمدارس الحكومية

8/29/2024 7:12:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وجه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بإقامة‭ ‬يوم‭ ‬تعريفي‭ ‬بكافة‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬لأولياء‭ ‬الأمور،‭ ‬يقدم‭ ‬فيه‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيئات‭ ‬التعليمية‭ ‬والإدارية‭ ‬بالمدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬شرحا‭ ‬عن‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬وكلف‭ ‬سموه‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬باتخاذ‭ ‬كافة‭ ‬الاستعدادات‭ ‬التي‭ ‬تكفل‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬تشجع‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬التفوق‭ ‬والتميز‭.‬

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬تبني‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تكفل‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬التعليمية‭ ‬لتكون‭ ‬مخرجاتها‭ ‬بكافة‭ ‬مراحلها‭ ‬مواكبة‭ ‬لمتطلبات‭ ‬الريادة‭ ‬والإنتاجية‭ ‬وسوق‭ ‬العمل،‭ ‬متمنيا‭ ‬للطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬وللهيئات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والإدارية‭ ‬بمختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬والمراحل‭ ‬التعليمية‭ ‬عاما‭ ‬دراسيا‭ ‬موفقا‭ ‬مكللا‭ ‬بالنجاح‭ ‬والتميز‭.‬

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