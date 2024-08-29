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إطلاق برنامج الملك حمد للقيادة في التعايش السلمي

8/29/2024 7:12:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تعاون بين مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ومؤسستين بريطانيتين عريقتين

د. عبدالله بن أحمد: إدماج 100 شاب في برنامج تدريبي مكثف على مدى 4 سنوات

لندن‭ - ‬علي‭ ‬عبدالخالق‭:‬

أشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬بالرؤية‭ ‬الحكيمة‭ ‬والمستنيرة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬لنشر‭ ‬القيم‭ ‬الدينية‭ ‬والإنسانية‭ ‬النبيلة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬روابط‭ ‬التسامح‭ ‬والوئام‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭ ‬والمجتمعات،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬عالم‭ ‬يسوده‭ ‬السلام‭ ‬والتعايش‭ ‬والازدهار‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬توقيع‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬لندن،‭ ‬مذكرة‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬الإيمان‭ ‬بالقيادة،‭ ‬ومعهد‭ ‬1928‭ ‬التابع‭ ‬لجامعة‭ ‬أكسفورد،‭ ‬بهدف‭ ‬إطلاق‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للقيادة‭ ‬في‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‮»‬،‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬البرامج‭ ‬والدورات‭ ‬العلمية‭ ‬والتدريبية‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬المركز‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬بيوت‭ ‬الخبرة‭ ‬العالمية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تنمية‭ ‬المهارات‭ ‬القيادية‭ ‬للشباب‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬السلام‭ ‬والتسامح‭.‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بتوقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬أكاديمية‭ ‬وتدريبية‭ ‬بريطانية‭ ‬عريقة،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬المركز‭ ‬على‭ ‬توطيد‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬والصداقة‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬تكريس‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬والحوار‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬والثقافات‭ ‬والحضارات،‭ ‬ومكافحة‭ ‬الكراهية،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬جهود‭ ‬السلام‭ ‬والرخاء‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬جودة‭ ‬البرامج‭ ‬التعليمية‭ ‬والأكاديمية،‭ ‬ودورها‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بدور‭ ‬الشباب‭ ‬كشركاء‭ ‬في‭ ‬إرساء‭ ‬قيم‭ ‬التفاهم‭ ‬والحوار‭ ‬وصنع‭ ‬السلام،‭ ‬بما‭ ‬يتسق‭ ‬مع‭ ‬النهج‭ ‬الإنساني‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وتوجهات‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ومبادئ‭ ‬‮«‬إعلان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬للتسامح‭ ‬واحترام‭ ‬الحريات‭ ‬الدينية،‭ ‬وأهداف‭ ‬جائزة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬الأسمى‭ ‬من‭ ‬إطلاق‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬للقيادة‭ ‬في‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‮»‬‭ ‬هو‭ ‬إعداد‭ ‬وتأهيل‭ ‬القادة‭ ‬الشباب‭ ‬عبر‭ ‬إدماج‭ ‬مائة‭ ‬شاب‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬تدريبي‭ ‬مكثف‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أربع‭ ‬سنوات،‭ ‬بمعدل‭ ‬خمسة‭ ‬وعشرين‭ ‬طالبًا‭ ‬سنويًا،‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬تدريب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مشروعهم‭ ‬للتخرج،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬أجيال‭ ‬جديدة‭ ‬مؤمنة‭ ‬بقيم‭ ‬التسامح‭ ‬والأخوة‭ ‬الإنسانية‭ ‬والحوار‭ ‬والتضامن‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬السلام‭ ‬وحل‭ ‬الخلافات‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬كريش‭ ‬رافال‭ ‬مدير‭ ‬ومؤسس‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬الإيمان‭ ‬بالقيادة‮»‬‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج،‭ ‬كونه‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬مبادرة‭ ‬تعليمية،‭ ‬وإنما‭ ‬هو‭ ‬رحلة‭ ‬تحويلية‭ ‬تؤهل‭ ‬القادة‭ ‬البحرينيين‭ ‬الشباب‭ ‬ليصبحوا‭ ‬سفراء‭ ‬عالميين‭ ‬للسلام،‭ ‬ومدربين‭ ‬ماهرين‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬التعايش‭ ‬والحوار،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬إنجاز‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬يوثّق‭ ‬في‭ ‬سجل‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬البريطانية‭ ‬الوطيدة،‭ ‬ويستمد‭ ‬جذوره‭ ‬من‭ ‬روح‭ ‬الريادة‭ ‬في‭ ‬تدشين‭ ‬‮«‬إعلان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬لحرية‭ ‬الدين‭ ‬والمعتقد،‭ ‬وأهداف‭ ‬المنظمة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بناء‭ ‬مجتمعات‭ ‬إنسانية‭ ‬أكثر‭ ‬تماسكًا‭ ‬وتضامنًا‭.‬

وأعربت‭ ‬الدكتورة‭ ‬لوسي‭ ‬هوكسويل،‭ ‬في‭ ‬كلمتها‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬الدكتورة‭ ‬نيكيتا‭ ‬فيد‭ ‬الرئيسة‭ ‬التنفيذية‭ ‬المشاركة‭ ‬لمعهد‭ ‬1928‭ ‬بجامعة‭ ‬أكسفورد،‭ ‬عن‭ ‬تقديرها‭ ‬للتعاون‭ ‬البحريني‭ ‬البريطاني‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬المتخصص‭ ‬لإعداد‭ ‬القادة‭ ‬الشباب‭ ‬المؤثرين‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬ثقافة‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬وقيم‭ ‬التسامح‭ ‬الديني‭ ‬وقبول‭ ‬الآخر،‭ ‬والحوار‭ ‬في‭ ‬تسوية‭ ‬النزاعات،‭ ‬ومناهضة‭ ‬خطاب‭ ‬الكراهية،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬جهود‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬والعيش‭ ‬الإنساني‭ ‬المشترك‭ ‬ودعم‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬


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