رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج فاروق المؤيد:تخصيص ٢٣ مليون دينار لتطوير وتجديد فندق الخليج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السوق في المملكة العربية السعودية هو الأمثل لتوسيع عملياتنا
فندق الخليج الأكثـر تدريباً وتوظيفًا للبحرينيين
كتب: فاضل منسي
قال رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج فاروق المؤيد أن المجموعة خصصت ٢٣ مليون دينار لتطوير وتجديد فندق الخليج، حيث أن التطوير سيشمل جميع مرافق الفندق كالغرف والقاعات وردهة الفندق والمدخل الرئيسي وبهو الإستقبال والمرافق والخدمات.
أما وبخصوص توظيف البحرينيين، بين المؤيد أن المجموعة فخورة باستقطاب البحرينيين وتدريبهم، لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجية بدأت منذ تدشين برنامج المستقبل والذي تم من خلاله تدريس البحرينيين وابتعاثهم في السبعينيات ومن ثم توظيفهم في مناصب قيادية في المجموعة.
وأكد المؤيد أن سياسة المجموعة في استقطاب البحرينيين تواجه عائق بسيط يتمثل في عزوف البحرينيين عن قطاع الفندقة لأسباب دينية وعدم الوعي بأساسيات العمل الفندقي، ولكن بالرغم من هذه العوائق إلا أن المجموعة ستواصل في تدريب وتأهيل البحرينيين في كافة أقسام المجموعة، مبيناً أن فندق الخليج هو الفندق الوحيد الذي يستقطب البحرينيين وتدريبهم وتوظيفهم.
أمام وبخصوص التوسع في دول الخليج، بين المؤيد أن فنادق الخليج ستتواجد في المملكة العربية السعودية قريباً وأن المجموعة مستمرة في استكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة والمجدية لتنمية محفظتها في البحرين ودول الخليج»، موضحاً في الوقت ذاته أن السوق في المملكة العربية السعودية هو الأمثل لتوسيع عملياتنا.
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