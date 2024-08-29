رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج فاروق المؤيد:تخصيص ٢٣ مليون دينار لتطوير وتجديد فندق الخليج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فندق الخليج الأكثـر تدريباً وتوظيفًا للبحرينيين

كتب‭: ‬فاضل‭ ‬منسي





قال‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج‭ ‬فاروق‭ ‬المؤيد‭ ‬أن‭ ‬المجموعة‭ ‬خصصت‭ ‬‮٢٣‬‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬لتطوير‭ ‬وتجديد‭ ‬فندق‭ ‬الخليج،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬التطوير‭ ‬سيشمل‭ ‬جميع‭ ‬مرافق‭ ‬الفندق‭ ‬كالغرف‭ ‬والقاعات‭ ‬وردهة‭ ‬الفندق‭ ‬والمدخل‭ ‬الرئيسي‭ ‬وبهو‭ ‬الإستقبال‭ ‬والمرافق‭ ‬والخدمات‭.‬

أما‭ ‬وبخصوص‭ ‬توظيف‭ ‬البحرينيين،‭ ‬بين‭ ‬المؤيد‭ ‬أن‭ ‬المجموعة‭ ‬فخورة‭ ‬باستقطاب‭ ‬البحرينيين‭ ‬وتدريبهم،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بدأت‭ ‬منذ‭ ‬تدشين‭ ‬برنامج‭ ‬المستقبل‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬تدريس‭ ‬البحرينيين‭ ‬وابتعاثهم‭ ‬في‭ ‬السبعينيات‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬توظيفهم‭ ‬في‭ ‬مناصب‭ ‬قيادية‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭.‬

‭ ‬وأكد‭ ‬المؤيد‭ ‬أن‭ ‬سياسة‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬البحرينيين‭ ‬تواجه‭ ‬عائق‭ ‬بسيط‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬عزوف‭ ‬البحرينيين‭ ‬عن‭ ‬قطاع‭ ‬الفندقة‭ ‬لأسباب‭ ‬دينية‭ ‬وعدم‭ ‬الوعي‭ ‬بأساسيات‭ ‬العمل‭ ‬الفندقي،‭ ‬ولكن‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬العوائق‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المجموعة‭ ‬ستواصل‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬وتأهيل‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬أقسام‭ ‬المجموعة،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬هو‭ ‬الفندق‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يستقطب‭ ‬البحرينيين‭ ‬وتدريبهم‭ ‬وتوظيفهم‭.‬

أمام‭ ‬وبخصوص‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج،‭ ‬بين‭ ‬المؤيد‭ ‬أن‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج‭ ‬ستتواجد‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬قريباً‭ ‬وأن‭ ‬المجموعة‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬استكشاف‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الجديدة‭ ‬والمجدية‭ ‬لتنمية‭ ‬محفظتها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‮»‬،‭ ‬موضحاً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أن‭ ‬السوق‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬هو‭ ‬الأمثل‭ ‬لتوسيع‭ ‬عملياتنا‭.‬