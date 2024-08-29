لتغذية ((ألبا)) للألمنيوم بالكهرباء.. مشاورات سعودية بحرينية لتشييد محطة شمسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قال الرئيس التنفيذي بشركة ألمنيوم البحرين ألبا علي البقالي في حديثه إلى موقع «الشرق»، إن مملكة
البحرين
تجري مشاورات مع
السعودية
لإنشاء محطة
طاقة شمسية
تنتج نحو 2 غيغاواط، سيُوجه معظمها إلى
شركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، من دون أن يكشف عن تفاصيل المشاورات.
وبيّن أن ألبا تواجه تحديات ترتبط بالطاقة، سواء من جانب ما تفرضه قواعد البيئة والمجتمع والحوكمة، أو من ناحية ارتفاع الأسعار، حيث يمثّل ارتفاع أسعار الغاز، البالغ حالياً 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، تحديا للسيطرة على تكاليف التشغيل في الشركة، بحسب البقالي.
وأشار إلى أن ألبا تستهلك الغاز
بشكل كـثيف، متجاوزة في بعض الأحيان استهلاك البحرين بأكملها من الغاز لتوليد الكهرباء، وبينما تُنتج الشركة طنا من الألومنيوم في الدقيقة الواحدة على خطّ الإنتاج السادس للشركة، تسعى لزيادة إنتاجها بإضافة خط سابع، وهو ما تعكف على دراسة جدواه الاقتصادية حالياً.
حققت «ألبا» نتائج مرتفعة في النصف الأول من العام الحالي، بحسب البقالي الذي أرجع ذلك إلى زيادة الإنتاج وارتفاع مبيعات الألمنيوم والمنتجات ذات القيمة المضافة، إضافة إلى التأثير الإيجابي لبرنامج «الحصالة» في خفض تكاليف الإنتاج.
وأضاف البقالي في مقابلة أن سوق
الألمنيوم
يواجه تحديات مرتبطة بالاضطرابات الجيوسياسية، سواء في المنطقة أو الحرب الروسية الأوكرانية، التي تؤثر بشكل سلبي على سلسة الإمداد، ما يعرض الأسعار إلى عدم الاستقرار.
ونوّه إلى أن إضافة قطاعات كثيفة الاستهلاك للألمنيوم في البحرين، مثل صناعة السيارات والمعلبات، من شأنها أن تفيد الشركة من ناحية توجيه المزيد من إنتاجها إلى السوق المحلية.
الجدير بالذكر أن «ألبا» تمتلك أكبر مصنع للألمنيوم، خارج الصين، على مستوى العالم، ما يضع البحرين على خارطة كبار منتجي الألمنيوم لتحتل المرتبة السادسة بين دول العالم.
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