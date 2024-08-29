لتغذية ((ألبا)) للألمنيوم بالكهرباء.. مشاورات سعودية بحرينية لتشييد محطة شمسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبيّن‭ ‬أن‭ ‬ألبا‭ ‬تواجه‭ ‬تحديات‭ ‬ترتبط‭ ‬بالطاقة،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬ما‭ ‬تفرضه‭ ‬قواعد‭ ‬البيئة‭ ‬والمجتمع‭ ‬والحوكمة،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار،‭ ‬حيث‭ ‬يمثّل‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الغاز،‭ ‬البالغ‭ ‬حالياً‭ ‬4‭ ‬دولارات‭ ‬لكل‭ ‬مليون‭ ‬وحدة‭ ‬حرارية‭ ‬بريطانية،‭ ‬تحديا‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬تكاليف‭ ‬التشغيل‭ ‬في‭ ‬الشركة،‭ ‬بحسب‭ ‬البقالي‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ألبا‭ ‬تستهلك‭ ‬الغاز

بشكل‭ ‬كـثيف،‭ ‬متجاوزة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬استهلاك‭ ‬البحرين‭ ‬بأكملها‭ ‬من‭ ‬الغاز‭ ‬لتوليد‭ ‬الكهرباء،‭ ‬وبينما‭ ‬تُنتج‭ ‬الشركة‭ ‬طنا‭ ‬من‭ ‬الألومنيوم‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الواحدة‭ ‬على‭ ‬خطّ‭ ‬الإنتاج‭ ‬السادس‭ ‬للشركة،‭ ‬تسعى‭ ‬لزيادة‭ ‬إنتاجها‭ ‬بإضافة‭ ‬خط‭ ‬سابع،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تعكف‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬جدواه‭ ‬الاقتصادية‭ ‬حالياً‭.‬

حققت‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬نتائج‭ ‬مرتفعة‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬بحسب‭ ‬البقالي‭ ‬الذي‭ ‬أرجع‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الإنتاج‭ ‬وارتفاع‭ ‬مبيعات‭ ‬الألمنيوم‭ ‬والمنتجات‭ ‬ذات‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬التأثير‭ ‬الإيجابي‭ ‬لبرنامج‭ ‬‮«‬الحصالة‮»‬‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬تكاليف‭ ‬الإنتاج‭.‬

وأضاف‭ ‬البقالي‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬أن‭ ‬سوق

الألمنيوم‮

‬يواجه‭ ‬تحديات‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالاضطرابات‭ ‬الجيوسياسية،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬أو‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬سلبي‭ ‬على‭ ‬سلسة‭ ‬الإمداد،‭ ‬ما‭ ‬يعرض‭ ‬الأسعار‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار‭.‬

ونوّه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إضافة‭ ‬قطاعات‭ ‬كثيفة‭ ‬الاستهلاك‭ ‬للألمنيوم‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مثل‭ ‬صناعة‭ ‬السيارات‭ ‬والمعلبات،‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تفيد‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬توجيه‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬إنتاجها‭ ‬إلى‭ ‬السوق‭ ‬المحلية‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬تمتلك‭ ‬أكبر‭ ‬مصنع‭ ‬للألمنيوم،‭ ‬خارج‭ ‬الصين،‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬ما‭ ‬يضع‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬كبار‭ ‬منتجي‭ ‬الألمنيوم‭ ‬لتحتل‭ ‬المرتبة‭ ‬السادسة‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬